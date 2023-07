L’ON. LONGI IN VISITA AL PARCO DI FLORISTELLA A SEGUITO DEGLI INCENDI

L’Onorevole Eliana Longi si è recata ieri in visita istituzionale presso il Parco Minerario Regionale Minerario di “Floristella – Grottacalda”, per verificare personalmente l’entità dei danni subiti a seguito del grosso incendio che nei giorni scorsi ha colpito il Parco e portare la sua solidarietà e vicinanza al Presidente Giuseppe Greco, al Consiglio di Amministrazione, ai dipendenti e ai cittadini dei comuni del Parco: “ho constatato personalmente, con amarezza, i grossi danni causati dall’incendio doloso che è divampato lunedì e martedì: i piromani hanno bruciato una porta laterale di Palazzo Pennisi, tendando successivamente di appiccare il fuoco nell’area interna della soffitta lignea. Inoltre sono stati ritrovati candele nella zona del bosco e fumogeni nello spiazzo posteriore di Palazzo Pennisi, allo scopo di confondere i soccorsi antincendio. Essere presente nel parco era mio compito, come Parlamentare e rappresentante dello Stato.”

“Con il gruppo dei parlamentari siciliani di Camera e Senato e il gruppo dell’Assemblea Regionale Siciliana di Fratelli d’Italia abbiamo chiesto al Governo Regionale e Nazionale lo stato di emergenza per la Sicilia, a seguito della situazione drammatica che sta vivendo”, ha affermato la parlamentare ennese, aggiungendo che “a Floristella si è assistito ad una azione criminale organizzata: occorre assicurare alla giustizia i piromani ed inasprire, come abbiamo proposto con Fratelli d’Italia, le pene, affinché il fenomeno incendi non sia più un fatto di cronaca quotidiano delle nostre estati”. L’onorevole Longi ha assicurato alla governance del Parco il proprio intervento presso l’Assessore Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, On. Francesco Paolo Scarpinato e presso il Ministro per la Protezione Civile Sen. Nello Musumeci, affinché i danni dell’incendio di Floristella vengano conteggiati nel rimborso dello Stato per le calamità naturali.

Visite: 42