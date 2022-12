L’ON. LONGI, COMMISSIONE TRASPORTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, SU ACCORDO CON ITA ESPRIME SODDISFAZIONE

“L’impegnò politico e lo stare dalla parte dei cittadini paga! Grazie al Governo Meloni abbiamo compiuto un primo passo per garantire la continuità territoriale”, queste le parole dell’Onorevole Eliana Longi che esprime soddisfazione per la diminuzione delle teriffe e l’aumento dei voli comunicato da Ita Airways.

ITA Airways ha comunicato che aumenterà i voli nel periodo delle festività natalizie, diminuendo i prezzi,

Le pressioni politiche esercitate dalla Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, insieme a molti esponenti di Fratelli d’Italia e alle Istituzioni regionali e governative, hanno dato i loro frutti!

Nella settimana dal 19 al 25 dicembre 2022 ITA Airways garantisce un totale di 162 frequenze, una media di 23 voli giornalieri di andata e ritorno. La Compagnia ha previsto nel periodo 20-24 dicembre un totale di 10 frequenze aggiuntive (20 voli totali).

Grazie all’incremento della capacità così definito, la Compagnia sarà in grado di gestire in maniera più efficace i picchi tariffari.

A partire da novembre 2021 ITA Airways aderisce al progetto Sicilia Vola che riconosce agli aventi diritto, tra cui lavoratori e studenti siciliani fuori sede, una riduzione del 30% sul prezzo del biglietto aereo su tutte le rotte nazionali ed europee del suo network, da e per gli aeroporti di Catania o Palermo, sui voli diretti verso Roma Fiumicino e Milano Linate e su quelli in connessione con i due hub.

Altra importante iniziativa a cui ITA Airways aderisce è la Carta Giovani Nazionale, che prevede uno sconto del 20% su tutte le tariffe pubbliche per tutti i giovani fino a 35 anni di età, attraverso l’app IO.

Visite: 48