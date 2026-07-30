L’ISOLA D’INCHIOSTRO RITORNA E RADDOPPIA A SPERLINGA
L’ISOLA D’INCHIOSTRO RITORNA E RADDOPPIA A SPERLINGA
Due cartelloni estivi nel Curtigghio tra letteratura, musica e prodotti del territorio
Un teatro naturale nel cuore del borgo
Metti un vicolo di case antiche ai piedi di un castello millenario. Aggiungi una vista
che abbraccia la campagna, il bosco e un tramonto d’estate. Completa con pagine
indimenticabili della letteratura siciliana, musica dal vivo e un aperitivo che profuma
di territorio.
È questa la ricetta che ha reso L’Isola d’Inchiostro uno degli appuntamenti più attesi
dell’estate nel suggestivo “Curtigghio” di Sperlinga, dove ogni anno si ritrovano
lettori, curiosi e appassionati di bellezza.
Il Cortile si raggiunge attraverso una piccola gradinata che funge da platea naturale:
lettori e musicisti si esibiscono in basso, mentre il pubblico, seduto su sedie e cuscini,
assiste allo spettacolo sullo sfondo di uno sfolgorante tramonto siciliano. Un teatro
non convenzionale, raccolto e intimo, dove ogni incontro diventa esperienza di
comunità.
La rassegna, promossa dall’Associazione Il Manto di Kore con il patrocinio del
Comune di Sperlinga e in collaborazione con la Proloco di Sperlinga, l’Associazione
Triskele e la Libreria Le Città del Mondo, quest’anno raddoppia proponendo due
cartelloni distinti.
1. L’ISOLA D’INCHIOSTRO – SICILIA MAGICA
Il format “classico” si rinnova dedicando le letture al tema della magia in Sicilia: dalle
credenze sulle donne “di fuori” alle fiabe, dai rituali misteriosi alle ombre delle
società segrete.
Date: 1, 7, 13 e 19 agosto Protagonisti: Vincenzo Consolo, Salvatore Trovato,
Leonardo Sciascia, Maria Attanasio.
Associazione culturale
e di promozione del territorio
Via Magazzeno,1 Sperlinga (EN), tel. 0935 643250, email ilmantodikore@gmail.com, PEC ilmantodikore@postecertifica.it
Ogni serata sarà arricchita da intermezzi musicali e da una degustazione finale di
prodotti tipici del territorio, grazie alla collaborazione con: le Cantine Cacciato e
l’Agriturismo Baglio San Pietro di Nicosia, l’Azienda Agricola Dinolfo, il Mielificio
Mandralisca e il Caseificio Capralat di Gangi, il Ristorante Al Vecchio Mulino e il
Panificio San Giovanni di Sperlinga.
2. L’ISOLA D’INCHIOSTRO – LE PAROLE CHE ABITIAMO
Nasce il nuovo format dedicato alle presentazioni di libri con gli autori. Il filo
conduttore è la metafora della casa: un luogo fatto di parole, storie e conoscenze.
Date: 2, 12, 14 e 20 agosto
2 agosto – POESIA Stefano Vespo, Un prestito dell’esistenza
12 agosto – IDENTITÀ Sergio Sichenze, Figli del caos
14 agosto – RIVELAZIONE Salvatore Chiello, Le dice niente?
20 agosto – BENE COMUNE Giuseppe Muscato, Il fondamento sacro della
politica
Una comunità che cresce
Con questi due cartelloni, Il Manto di Kore conferma la propria missione: creare spazi
di incontro in cui la cultura diventa esperienza condivisa, occasione di dialogo e
strumento di valorizzazione del territorio.
L’Isola d’Inchiostro ritorna e raddoppia, pronta a trasformare ancora una volta il
Curtigghio in un luogo dove le storie si ascoltano, si abitano e si portano con sé.
Informazioni
Email: ilmantodikore@gmail.com
Telefono: 333 1377706
Luogo: Curtigghio, Sperlinga (EN)
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
Associazione culturale
e di promozione del territorio
Via Magazzeno,1 Sperlinga (EN), tel. 0935 643250, email ilmantodikore@gmail.com, PEC ilmantodikore@postecertifica.it
Scheda dell’Associazione Il Manto di Kore
L’Associazione culturale Il Manto di Kore (2024) riunisce cittadini di Sperlinga,
Nicosia e Gangi impegnati nella valorizzazione dell’area ennese-madonita attraverso
iniziative culturali e attività di promozione territoriale. Ogni agosto cura la rassegna
L’Isola d’Inchiostro, dedicata alla lettura di autori siciliani; in primavera e in
autunno organizza giornate di scoperta del territorio, con visite guidate rivolte a turisti
e appassionati. Il nome richiama il mito di Kore: il suo “manto cosmico”, narrato da
Claudiano, ispira l’associazione nel duplice intento di aprire il territorio al mondo e
custodirne la bellezza.