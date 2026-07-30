L’ISOLA D’INCHIOSTRO RITORNA E RADDOPPIA A SPERLINGA

Due cartelloni estivi nel Curtigghio tra letteratura, musica e prodotti del territorio

Un teatro naturale nel cuore del borgo

Metti un vicolo di case antiche ai piedi di un castello millenario. Aggiungi una vista

che abbraccia la campagna, il bosco e un tramonto d’estate. Completa con pagine

indimenticabili della letteratura siciliana, musica dal vivo e un aperitivo che profuma

di territorio.

È questa la ricetta che ha reso L’Isola d’Inchiostro uno degli appuntamenti più attesi

dell’estate nel suggestivo “Curtigghio” di Sperlinga, dove ogni anno si ritrovano

lettori, curiosi e appassionati di bellezza.

Il Cortile si raggiunge attraverso una piccola gradinata che funge da platea naturale:

lettori e musicisti si esibiscono in basso, mentre il pubblico, seduto su sedie e cuscini,

assiste allo spettacolo sullo sfondo di uno sfolgorante tramonto siciliano. Un teatro

non convenzionale, raccolto e intimo, dove ogni incontro diventa esperienza di

comunità.

La rassegna, promossa dall’Associazione Il Manto di Kore con il patrocinio del

Comune di Sperlinga e in collaborazione con la Proloco di Sperlinga, l’Associazione

Triskele e la Libreria Le Città del Mondo, quest’anno raddoppia proponendo due

cartelloni distinti.

1. L’ISOLA D’INCHIOSTRO – SICILIA MAGICA

Il format “classico” si rinnova dedicando le letture al tema della magia in Sicilia: dalle

credenze sulle donne “di fuori” alle fiabe, dai rituali misteriosi alle ombre delle

società segrete.

Date: 1, 7, 13 e 19 agosto Protagonisti: Vincenzo Consolo, Salvatore Trovato,

Leonardo Sciascia, Maria Attanasio.

Associazione culturale

e di promozione del territorio

Via Magazzeno,1 Sperlinga (EN), tel. 0935 643250, email ilmantodikore@gmail.com, PEC ilmantodikore@postecertifica.it

Ogni serata sarà arricchita da intermezzi musicali e da una degustazione finale di

prodotti tipici del territorio, grazie alla collaborazione con: le Cantine Cacciato e

l’Agriturismo Baglio San Pietro di Nicosia, l’Azienda Agricola Dinolfo, il Mielificio

Mandralisca e il Caseificio Capralat di Gangi, il Ristorante Al Vecchio Mulino e il

Panificio San Giovanni di Sperlinga.

2. L’ISOLA D’INCHIOSTRO – LE PAROLE CHE ABITIAMO

Nasce il nuovo format dedicato alle presentazioni di libri con gli autori. Il filo

conduttore è la metafora della casa: un luogo fatto di parole, storie e conoscenze.

Date: 2, 12, 14 e 20 agosto

 2 agosto – POESIA Stefano Vespo, Un prestito dell’esistenza

 12 agosto – IDENTITÀ Sergio Sichenze, Figli del caos

 14 agosto – RIVELAZIONE Salvatore Chiello, Le dice niente?

 20 agosto – BENE COMUNE Giuseppe Muscato, Il fondamento sacro della

politica

Una comunità che cresce

Con questi due cartelloni, Il Manto di Kore conferma la propria missione: creare spazi

di incontro in cui la cultura diventa esperienza condivisa, occasione di dialogo e

strumento di valorizzazione del territorio.

L’Isola d’Inchiostro ritorna e raddoppia, pronta a trasformare ancora una volta il

Curtigghio in un luogo dove le storie si ascoltano, si abitano e si portano con sé.

Informazioni

Email: ilmantodikore@gmail.com

Telefono: 333 1377706

Luogo: Curtigghio, Sperlinga (EN)

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Associazione culturale

e di promozione del territorio

Via Magazzeno,1 Sperlinga (EN), tel. 0935 643250, email ilmantodikore@gmail.com, PEC ilmantodikore@postecertifica.it

Scheda dell’Associazione Il Manto di Kore

L’Associazione culturale Il Manto di Kore (2024) riunisce cittadini di Sperlinga,

Nicosia e Gangi impegnati nella valorizzazione dell’area ennese-madonita attraverso

iniziative culturali e attività di promozione territoriale. Ogni agosto cura la rassegna

L’Isola d’Inchiostro, dedicata alla lettura di autori siciliani; in primavera e in

autunno organizza giornate di scoperta del territorio, con visite guidate rivolte a turisti

e appassionati. Il nome richiama il mito di Kore: il suo “manto cosmico”, narrato da

Claudiano, ispira l’associazione nel duplice intento di aprire il territorio al mondo e

custodirne la bellezza.

Advertisement

Advertisement

Visite: 121