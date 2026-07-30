La “Perla dell’Etna” accende l’estate: grande musica e cultura tra Teatro, piazze e frazioni.

Grande attesa per domenica 2 agosto per il live di Arisa

La “Perla dell’Etna” si conferma protagonista indiscussa della stagione estiva siciliana. Zafferana Etnea anima il suo cuore pulsante con un cartellone eclettico e di altissimo livello, capace di unire grande musica, cultura e tradizioni in un’unica, grande kermesse diffusa.

Protagonisti assoluti della manifestazione sono l’incantevole Teatro “Falcone Borsellino” e gli spazi più suggestivi del territorio: le piazze del centro storico e le caratteristiche frazioni del comune etneo. Un palcoscenico a cielo aperto, pronto a regalare serate indimenticabili, che sta attirando un pubblico sempre più numeroso in arrivo da tutta la Sicilia e dal resto d’Italia, affascinato dal binomio perfetto tra spettacolo d’eccellenza e paesaggi vulcanici.

Il calendario degli eventi, che prosegue a ritmo incalzante, prevede una serie di appuntamenti imperdibili che toccano vette di eccellenza in ogni genere artistico. L’attesa più grande è per il grande live del 2 agosto, quando sotto l’Etna arriverà Arisa.

La voce iconica e pluripremiata della musica italiana approda a Zafferana per una serata di grande emozione. Il pubblico sarà avvolto dalla sua inconfondibile e unica vocalità in un viaggio intenso tra i suoi più grandi successi, per una notte che si preannuncia già come uno degli eventi clou dell’estate etnea.

Il ricco programma continuerà a sorprendere residenti e turisti, confermando Zafferana Etnea come destinazione privilegiata per chi cerca un’estate all’insegna dell’arte, della bellezza e della buona musica, senza mai rinunciare all’autenticità dei luoghi.

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Per informazioni sul programma completo, sugli orari e per l’acquisto dei biglietti, si invita a consultare il sito ufficiale e le pagine social dell’evento.

2 agosto: Arisa – La voce iconica e pluripremiata della musica italiana approda sotto l’Etna per una serata di grande emozione. Pronti per la voce unica di Arisa. Il 2 agosto vi aspetta a Zafferana Etnea per una serata indimenticabile tra i suoi più grandi successi.

4 agosto: Simona Molinari – Eleganza, jazz e pop d’autore con una delle artiste più raffinate del panorama nazionale.

6 agosto: Manfredi Di Liberto – Il talento siciliano del teatro, della musica e dello storytelling animerà la scena con il suo inconfondibile stile.

Oltre ai grandi concerti, il cartellone “Etna in Scena” dedica ampio spazio al teatro, alla letteratura e agli incontri culturali, trasformando le frazioni di Zafferana in veri e propri salotti letterari e teatrali diffusi.

Per informazioni sul programma completo, sulle date e sui luoghi degli eventi, è possibile consultare il sito istituzionale del Comune di Zafferana Etnea e i canali social ufficiali della rassegna.

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