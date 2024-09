Lโ€™inizio di ๐——๐—ข๐—–๐—จ๐— ๐—˜๐—ก๐—ง๐—”๐—ฅ๐—œ๐—” ๐—ผ๐—ป ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ฟ๐—ผ๐—ฎ๐—ฑ si avvicina ๐Ÿ‘‰๐Ÿผ vi aspettiamo a Enna lโ€™8, il 15 e il 22 ottobre!

Il viaggio del cinema documentario d’autore attraverso la Sicilia parte lโ€™8 ottobre con Luigi D’Alife e le proiezioni del suo The Milky Way.

๐Ÿ—“ Programma della giornata:

– ore 15:00, incontro e masterclass con il regista in UKE Universitร Kore Enna moderato dal Prof. Andrea Rabbito e proiezione del film per studenti e studentesse

– ore 19:30, incontro in Garage Arts Platform Enna con il regista e proiezione del film

โ„น๏ธ Info aggiuntive:

– Costo ingresso per proiezione 5 euro (3 euro ridotto studenti)

– Costo ingresso per tutte e tre le serate 12 euro (8, 15 e 22 Ott)

Dopo le proiezioni cena sociale e sound a cura del Convegno di Marte.

