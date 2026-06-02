PIAZZA ARMERINA- Oggi a Piazza Armerina una celebrazione tra memoria, poesia e impegno civile. La città si è stretta attorno ai valori fondanti della nostra democrazia con un momento di grande partecipazione e commozione.

🇮🇹 Tra il canto solenne dell’Inno nazionale e profonde letture storiche, la comunità ha vissuto una giornata ricca di memoria e riflessione, impreziosita dalla splendida poesia in vernacolo di Lucia Todaro, che ha toccato il cuore di tutti i presenti. All’evento hanno preso parte attivamente la CGIL, l’ANPI, Donne Insieme, esponenti politici, associazioni locale, liberi cittadini e professionisti, uniti per riaffermare l’importanza dei diritti e della cittadinanza attiva.

🌹 Durante la manifestazione è stata ricordata una figura straordinaria della nostra terra, tratta dalla rassegna “La Sicilia delle donne” curata da Pasquale Almirante, Maria Antonietta Vullo, la prima sindaca (delegata) di San Cono. Eletta a seguito delle amministrative del 27 giugno 1956, un anno cruciale segnato dalle occupazioni delle terre, dalle lotte contadine di Danilo Dolci e dai complessi scenari internazionali, guidò il Comune dopo la vittoria della lista “colomba” di espressione comunista.

Pur non essendo originaria di San Cono e in un’epoca non facile per le donne in politica, si fece amare profondamente. Si distingueva per la raffinatezza dei modi, la garbatezza del linguaggio e il fatto che parlava rigorosamente in italiano (senza usare il dialetto), diventando un vero e proprio modello di emancipazione per moltissime ragazzine del paese.

✅ Una giornata per non dimenticare da dove veniamo e per continuare a costruire, insieme, una Repubblica democratica, inclusiva e antifascista.

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