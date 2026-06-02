La Polizia di Stato di Enna celebra la Festa della Repubblica al Castello di Lombardia.

Enna, 2 giugno 2026 – Si è svolta questa mattina presso il Castello di Lombardia la cerimonia commemorativa della Festa della Repubblica Italiana, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose della provincia, dei rappresentanti delle istituzioni, delle Forze dell’Ordine, delle associazioni combattentistiche e d’Arma e di numerosi cittadini.

La manifestazione ha rappresentato un momento di profonda riflessione sui valori fondanti della Repubblica e della Costituzione, nel segno della memoria, dell’unità nazionale e della partecipazione democratica.

La cerimonia si è aperta con gli onori istituzionali, il solenne alzabandiera e l’esecuzione dell’Inno Nazionale, seguiti dagli interventi delle autorità presenti. Nel corso della celebrazione è stato ricordato il significato storico del referendum del 2 giugno 1946, attraverso il quale il popolo italiano scelse la forma repubblicana dello Stato, dando avvio a una nuova stagione di democrazia, libertà e progresso civile.

La suggestiva cornice del Castello di Lombardia, simbolo della storia e dell’identità della città di Enna, ha conferito ulteriore solennità a una ricorrenza che ogni anno rinnova il legame tra i cittadini e i valori sanciti dalla Costituzione italiana.

La Festa della Repubblica rappresenta un’occasione per riaffermare il senso di appartenenza alla comunità nazionale e per rendere omaggio a quanti, con il proprio impegno quotidiano, contribuiscono alla crescita democratica, sociale e culturale del Paese.

La giornata si è conclusa in un clima di partecipazione e condivisione, confermando il forte attaccamento della comunità ennese ai valori di libertà, democrazia e unità che ispirano la Repubblica Italiana.

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