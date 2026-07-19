Il 16 luglio 2026, per grazia di Dio, l’Eremo dei Santi Elia ed Eliano, a Piazza Armerina, è tornato a nuova vita.

Questa rinascita rappresenta una grande gioia non solo per la comunità ortodossa, ma anche per tutti i pellegrini del Cammino di San Giacomo in Sicilia.

Fin dalla progettazione del Cammino, abbiamo voluto fortemente che il percorso attraversasse l’Eremo di Leano, convinti che un luogo così ricco di storia, spiritualità e bellezza naturale dovesse tornare a essere vissuto da chi intraprende il pellegrinaggio. L’Eremo non è solo una meta, ma un luogo di incontro, di accoglienza, di sosta e di preghiera, dove il cammino esteriore si intreccia con quello interiore.

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Oggi vedere questo luogo rifiorire, sotto la sapiente guida della Reverenda Madre Igumena Fevronia, ci riempie di speranza. L’auspicio è che possa presto diventare un Monastero Ortodosso in terra di Sicilia e continuare ad accogliere pellegrini e visitatori, offrendo a tutti un’esperienza autentica di fede, silenzio e fraternità.

Che il Signore benedica questa nuova stagione dell’Eremo dei Santi Elia ed Eliano e tutti coloro che vi faranno tappa lungo il loro cammino.

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