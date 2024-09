Assemblea dei soci Arci Petra Enna per il rinnovo delle cariche elettive, consiglio direttivo e collegio dei probi viri.

Un’assemblea partecipata, attiva e propositiva.

Non sono mancati i momenti di confronto, il dibattito e il supporto dei tanti associati intervenuti.

Vogliamo ringraziarvi ancora uno per uno perché il circolo Petra siamo tutti noi che uniti andiamo insieme oltre i muri, oltre ogni barriera fisica o simbolica che sia.

Vogliamo ringraziare ancora una volta quanti sono intervenuti durante l’assemblea portando il saluto della Presidenza Regionale Arci Sicilia, Legambiente Sicilia, Slow food Sicilia, e UISP comitato territoriale di Enna.

Facciamo i migliori auguri ai nuovi componenti del consiglio direttivo:

Federico Andolina, Federica Barbarino, Luca Bevilacqua, Manuel Cutaia, Anastasia Menshikova, Sara Rabiolo, Eleonora Rizza, Federica Tamburella, Ambra Turco;

e del collegio dei probi viri:

Mauro Alerci, Lillo Colaleo, Arturo Giunta.

