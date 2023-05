Libri: in edicola il libro di Renzo Pintus “La Memoria ritrovata – storie di Partigiani ennesi 1943 – 1945”

La memoria ritrovata – storie di partigiani ennesi 1943-45

di Renzo Pintus

Copertina di Alida Pintus

Renzo Pintus con questo impegnativo lavoro contribuisce ad arricchire la storia della Resistenza e dei suoi valori che hanno rappresentato e rappresenteranno la parte più bella della storia d’Italia.

Nella nostra isola, in questi ultimi anni, in vario modo e con costante impegno da parte di studiosi e dirigenti delle ANPI siciliane, vanno riemergendo nomi, storie e volti dei tantissimi siciliani e siciliane che hanno preso parte alla gloriosa lotta di liberazione per sconfiggere il nazifascismo.

Il nostro Renzo riporta importanti numeri dei tanti partecipanti che vanno crescendo ogni giorno con nuove scoperte o segnalazioni anche da parte dei parenti di nostri partigiani non più viventi. Spesso mi è capitato di essere invitato a portare la nostra bandiera ai funerali di Partigiani Siciliani che avevano espresso, in punto di morte, il loro desiderio di avere al loro funerale solo la bandiera dell’ANPI. Così abbiamo appreso di nuove storie che ci vengono raccontate, purtroppo, solo dopo la scomparsa dei loro protagonisti.

457 partigiani solo nella Provincia di Enna, circa 10.000 in tutta la Sicilia, numeri destinati a crescere con le nuove ricerche, nuovi nomi che la ricerca di Renzo fa riemergere in tutto il loro valore. Nella sua provincia, Enna, pur se piccola come la definisce lui, vi è stata una lunghissima storia di lotte sociali da parte di migliaia di minatori occupati in un ampio bacino minerario, storie operaie e contadine segnate da grandi sofferenze e dal crudele sacrificio di tante vite spezzate da sciagure minerarie oggi dimenticate ma che avevano forgiato una coscienza civile e politica in quella generazione che si era ribellata allo sfruttamento padronale nelle miniere e nel latifondo e che aveva fatto nascere una coscienza antifascista. In tanti decisero di lasciare la propria terra e i propri paesi in cerca di miglior fortuna da soli o con le famiglie verso altre città, nel norditalia o all’estero, portando con loro i valori e le esperienze che avevano maturato nella loro bella e amara terra.

Ottavio Terranova

Coordinatore Regionale ANPI Sicilia

L’autore

Renzo Pintus è nato nel 1951 a Carbonia, in provincia di Cagliari. Nel 1956 la famiglia si trasferisce in Sicilia a Enna. Da giovanissimo lavora al Centro Servizi Culturali Enaip come operatore culturale, profilo che in tempi successivi e in contesti diversi continuerà sempre a esercitare. Negli anni 70 vive intensamente il clima di protesta e di cambiamento, ma nello stesso periodo si impegna anche nel volontariato sociale, partecipando alla fondazione della sezione Aias di Enna che, all’inizio degli anni ’80, porterà alla creazione del primo centro di riabilitazione per diversamente abili nella Sicilia centrale. Dopo gli anni del “riflusso” intraprende la carriera di insegnante di storia e filosofia nei Licei, collabora con la rivista Dedalo curandone la pagina culturale per 6 anni nei primi anni duemila. Partecipa con diversi ex alunni alla costituzione della Associazione antimafia “Fuori dal Coro” che, con scelta lungimirante, si mantiene fuori dai circuiti dell’antimafia ufficiale. Nel 2006 e nel 2016 si impegna a fondo nelle campagne referendarie per contrastare la demolizione della Carta Costituzionale.

Dal 2019 riveste la carica di Presidente del Comitato Provinciale ANPI di Enna.

