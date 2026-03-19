FESTA DI SAN GIUSEPPE ARRIVANO VISITATORI DA TUTTA LA SICILIA

Diamo il benvenuto a tutti i visitatori dei dei nostri “Artari” in giro per le nostre vie cittadine.

Un saluto particolare al gruppo proveniente da San Gregorio di Catania, accompagnati dal Parroco, il Presidente della Pro Loco e dal Sindaco Seby Sgroi, che assieme al Presidente della nostra Pro Loco abbiamo accolto presso l’Altare di Villa Bonsignore.

Buona Festa di San Giuseppe a tutti che possa essere un momento di gioia e condivisione e riflessione per tutti Noi!

Domani 19 marzo gli Altari al Tg3 Rai Sicilia

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