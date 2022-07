Legambiente: premiata l’ennese Stefania Mancini Alaimo “ambasciatrice dell’Appennino 2022”.

Premiata la Signora Stefania Mancini Alaimo.

Ieri, a Petralia Sottana, nell’ambito della manifestazione nazionale “Appennino Bike Tour, di Legambiente e Viviappennino, è stata consegnata alla Signora Stefania Mancini Alaimo la fascia di riconoscimento quale “ambasciatrice dell’Appennino 2022”.

L’onorificenza consegnata alla presenza della Amministrazione Comunale di Petralia, della equipe della Carovana di Appennino Bike Tour e del rappresentante di Legambiente Sicilia, è stata conferita per i meriti nel campo della ricerca, della conoscenza, della divulgazione e della valorizzazione della cultura della montagna siciliana ed in particolare della tradizione enogastronomica.

La Signora, dirigente regionale di Slow Food Sicilia, ha ideato e diretto la Comunità regionale dei Grani Antichi ed oggi sta mettendo a punto il progetto “Isole Slow di Montagna” dedicato proprio alla valorizzazione di tutte quelle microsapienze della cultura montanara mediterranea che ancora sopravvivono in Sicilia e che rischiano altrimenti di essere spazzate via dalla prorompente globalizzazione.

Legambiente Erei – Enna, associazione della quale la premiata fa parte da anni, è fiera del riconoscimento meritato e si congratula con Stefania per lo stesso.

