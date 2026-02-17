Storie correlate

I DANNI PROVOCATI DAL CICLONE HARRY, CONFCOMMERCIO SICILIA: “LA REGIONE APRE CONFRONTO. ORA SERVONO RISPOSTE RAPIDE”. DOMANI UN INCONTRO ALL’ASSESSORATO AL TURISMO

Riccardo Febbraio 17, 2026 0

Emergenza saline, Safina (PD): “Nuova tutela normativa per difendere ambiente e lavoro”

Riccardo Febbraio 17, 2026 0

“Fondo di solidarietà comunale, la Sicilia penalizzata” Domani 18 febbraio l’Anci Sicilia incontra la stampa Al centro l’iniqua distribuzione delle risorse a livello nazionale

Riccardo Febbraio 17, 2026 0

Ultime notizie

Enna rinviata la sfilata di Martedì Grasso

Riccardo Febbraio 17, 2026 0

Lavoro, da giunta ok a decreto su decontribuzione. Schifani: «Pronti 600 milioni per incentivare le assunzioni»

Riccardo Febbraio 17, 2026 0

Arpa Sicilia, sit-in del Csa-Cisal a Palermo in piazza Indipendenza: “Servono risposte immediate, la mobilitazione non si fermerà”

Riccardo Febbraio 17, 2026 0

PROSEGUONO LE ISCRIZIONI AL 2° RALLY MONTI SICANI

Riccardo Febbraio 17, 2026 0