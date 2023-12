L’associazione Cuochi anche alla Sagra dell’olio di OLIVA di Aidone

Sagra dell’olio di OLIVA.

Bellissima domenica passata ieri in quel di Aidone dove il cibo ,cultura e convivialità hanno fatto da padrona.

Esaltando uno di quei prodotti che ci rappresenta in tutto il mondo.

La nostra mediterranieta’ , che arriva al centro della sicilia , quell’entroterra siciliano dove cuore e cultura vengono esaltati da profumi e sapori.

Il tutto arricchito dal nostro tesoriere Massimiliano Giordano che ha voluto presentare il piatto vincitore nel ultimo concorso Morgantìnon tenutosi ad Enna.

Si ringrazia per la calorosa accoglienza il sindaco ANNAMARIA RACCUGLIA, e tutta l’amministrazione comunale.

In collaborazione con l Istituto alberghiero FedericoII di Enna, con la prof. Agnese Patti e Paola Grancuore .gli studenti intervenuti.

Un grandissimo grazie a chi ha dato una grande mano il Prof. Fabio Lavore , che assieme all’assessore Guglielmo Cultreri nelle settimane precedenti hanno lavorato assieme a noi per rendere possibile tutto ciò.

Grazie ai nostri soci intervenuti.

Per il supporto fonico,video e fotografico. Ilario Pittalà .

Grazie a tutti i cittadini di Aidone.

Il presidente Giuseppe Rinallo .

