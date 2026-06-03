L’ARTE INCONTRA LA STORIA: IL FESTIVAL LIRICO DEI TEATRI DI PIETRA ELEVATO DALLA REGIONE SICILIANA A MANIFESTAZIONE DI GRANDE RICHIAMO TURISTICO PER IL 2026

Oltre 40 eventi dal 12 luglio al 18 settembre: l’ottava edizione della kermesse, firmata dal Coro Lirico Siciliano, trasforma i siti archeologici dell’Isola nell’epicentro culturale del Mediterraneo.

La Sicilia si conferma terra di mito, bellezza ed eterna suggestione.

L’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana ha ufficialmente inserito l’ottava edizione del Festival Lirico dei Teatri di Pietra 2026 nel prestigioso calendario delle Manifestazioni di grande richiamo turistico. Un riconoscimento istituzionale di altissimo valore, che consacra la rassegna non solo come eccellenza artistica nazionale, ma come formidabile volano di promozione internazionale e attrattività per l’intera isola.

Dopo lo straordinario successo delle scorse edizioni, culminate nel record di oltre 70.000 presenze, il festival – che quest’anno sposa il suggestivo claim “Accarezzare Eternità” – si appresta a vivere la sua stagione più ambiziosa. Dal 12 luglio al 18 settembre 2026, oltre quaranta appuntamenti accenderanno le cavee e i parchi archeologici più prestigiosi della Sicilia, fondendo la sacralità della pietra millenaria con le vibrazioni della grande musica.

Il cartellone 2026 si distingue per un’offerta culturale polifonica di altissimo profilo, che spazia dalla maestosità dell’opera lirica alle suggestioni della contemporaneità. Tra gli appuntamenti più attesi spicca la titanica e innovativa produzione del Nabucco di Giuseppe Verdi, che vedrà un cast internazionale calcare i palcoscenici millenari dei teatri antichi di Siracusa, Tindari e Taormina. Ad arricchire una stagione già straordinaria vi saranno l’anteprima civile a Monte Jato “Lu scrusciu di l’anima”, la prima esecuzione assoluta del “Requiem di Mozart: L’Opera del Fuoco” in luoghi mistici come il Teatro Andromeda e il Tempio di Hera a Selinunte, e gli eccezionali tributi alle colonne sonore di Ennio Morricone e Hans Zimmer, al minimalismo di Ludovico Einaudi e all’omaggio spirituale per gli ottant’anni dalla nascita di Franco Battiato.

“Il riconoscimento da parte della Regione Siciliana quale manifestazione di grande richiamo turistico premia un progetto culturale rigoroso, di altissima qualità e capillarizzato su tutto il territorio,” dichiara Francesco Costa, direttore artistico del Festival. “I teatri di pietra non sono semplici quinte sceniche, ma spazi vivi di una memoria universale. Questo prestigioso sigillo della Regione certifica la nostra missione: valorizzare l’immenso patrimonio storico dell’Isola attraverso la purezza della grande musica, offrendo al pubblico non un semplice spettacolo, ma un’esperienza immersiva e spirituale unica al mondo, capace di attrarre visitatori da ogni angolo del globo e di generare un reale e virtuoso impatto economico e d’immagine per la Sicilia.”

Con una programmazione straordinaria che unisce l’eccellenza della lirica ai linguaggi del presente, il Festival Lirico dei Teatri di Pietra 2026 si attesta come l’appuntamento imperdibile dell’estate mediterranea, un invito a vivere la storia laddove l’arte si fa eternità.

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