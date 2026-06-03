workshop internazionale OVER-SEES, a Palermo giovedì 11 e venerdì 12 giugno 2026 presso il President Hotel Palermo (Via Francesco Crispi, 230).

Due giorni di formazione che rappresentano un cruciale momento di confronto e cooperazione transnazionale. Il progetto OVER-SEES, della durata di 48 mesi (01/03/2025 – 28/02/2029), nasce infatti con l’obiettivo di promuovere un modello di eccellenza nell’istruzione e formazione professionale (IFP) nelle isole dell’UE — Sicilia (Italia), Azzorre (Portogallo), Regione Ovest (Irlanda) e Isole dell’Egeo (Grecia) — focalizzandosi su settori economici strategici come l’agricoltura sostenibile, il turismo rurale, le energie rinnovabili (in particolare marine) e la digitalizzazione.

L’iniziativa promuove il contrasto attivo alla fuga di cervelli dai territori insulari, creando opportunità di formazione e lavoro concrete, inclusive e di alta qualità. Nel corso della due giorni a Palermo, i partner internazionali si confronteranno su quattro importanti macro-azioni:

Modello di eccellenza: Sviluppare percorsi formativi allineati alle strategie di specializzazione intelligente e alla transizione verde e digitale.

Inclusione e giovani: Ampliare l’orientamento per la fascia d’età 15-35 anni, con particolare attenzione ai gruppi vulnerabili.

Ecosistema collaborativo: Unire piccole e medie imprese, start-up e terzo settore per innovare i sistemi formativi isolani.

Governance replicabile: Definire una gestione integrata dell’eccellenza formativa esportabile a livello internazionale.

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