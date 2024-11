L’ALBERO DI SICILIA OUTLET VILLAGE ACCENDE L’INCANTO DEL NATALE

Con gli Happy Days Winter Icons vantaggi sullo shopping natalizio

Luci, musiche, regali, eventi. Sicilia Outlet Village sta per trasformarsi: domenica 10 novembre avverrà – come ogni anno – l’attesissima accensione dell’Albero di Natale. La magica attesa del giorno di Natale stupirà i visitatori con un susseguirsi di spettacoli a tema. Già dal sabato 9 novembre e fino a domenica 17 novembre avrà inizio la campagna Happy Days Winter Icons, dedicata agli iscritti al Vip Club con sconti esclusivi sulle nuove collezioni.

Grandi e piccini nelle vie dello shopping avranno l’opportunità di meravigliarsi con incantevoli scenografie di luci, danze, melodie. I bambini potranno incontrare Babbo Natale e scattare con lui una foto ricordo, la stampa verrà consegnata in diretta. Il calendario degli intrattenimenti durerà fino all’Epifania. Per personalizzare i regali da mettere sotto l’albero il 16 e il 17 novembre Double Truble customizzerà i capi con ricami rendendo unico ogni acquisto e la Style Coach Elisa Marchiori offrirà una consulenza di armocromia per svelare ad ogni persona i colori che più la valorizzano.

Arcus Real Estate è una società italiana della “galassia” Percassi fondata nel 2006 e specializzata nella commercializzazione e gestione di progetti immobiliari per il retail di lusso, outlet e full price.

Tra i progetti outlet di successo gestiti dalla società vi sono Sicilia Outlet Village (2010) che, a seguito dell’ampliamento della nuova terza fase, è attualmente l’Outlet Village più grande del centro sud Italia con un totale di 170 boutique dei marchi più prestigiosi, Torino Outlet Village (2017) che ha recentemente iniziato la fase di ampliamento di 50 nuovi negozi e ulteriori 11.000 mq di GLA. Già in fase di commercializzazione degli spazi avanzata, Roma Outlet Village, ultimo asset entrato nel portafoglio dell’azienda, inizierà i lavori di restyling entro la fine del primo semestre 2024. Tra i progetti full price, commercializzati da Arcus Real Estate, spicca Oriocenter che offre attualmente, dopo un recente ampliamento, 300 negozi con una GLA di 105.000 mq.

Tutti i progetti di Arcus Real Estate sono concepiti per essere vere e proprie “destinazioni turistiche per lo shopping” che aggiungono valore al territorio che li ospita essendo un polo di attrazione turistica ed un’occasione di crescita economica locale.

Visite: 111