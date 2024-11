La Tari di Enna la più bassa in Sicilia e alla posizione 31 in Italia

Enna risale ancora tra i capoluoghi di provincia per la Tari meno cara. Adesso è al 31° posto su 111 capoluoghi. La Tari di Enna è la più bassa in Sicilia e la terza più bassa del sud Italia. E’ questo il dato che emerge dall’annuale rilevazione dell’Osservatorio dei prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva del 2024. Infatti nella nostra città si pagano in media 266 € contro una media nazionale di 329 € e una regionale di 390 €.

In questo contesto sono due i risultati da evidenziare: il contenimento della tariffa e il costante aumento della raccolta differenziata, con un dato che si attesta a circa il 69 %, dato sopra la media nazionale. In tal senso è utile rilevare che il contenimento della tariffa è avvenuto nonostante il costante aumento dell’inflazione e il contorto meccanismo previsto dall’ARERA per il calcolo della Tari e della copertura di costi. L’indagine prende come riferimento una famiglia tipo composta da tre persone e una superficie dell’abitazione di 100 mq.

Tutto ciò è anche frutto dell’alto senso civico dimostrato dalla cittadinanza ennese sin dal 2017 e di cui sono grato, oltre che dell’impegno degli uffici comunali e della EcoEnnaServizi che si sono prodigati per svolgere il servizio con efficienza efficacia e diligenza e a loro sono parimenti grato.

Il miglioramento continuo deve essere sempre costante, e l’impegno per il raggiungimento di risultati migliori e un ambiente più pulito deve essere di tutti. A tal fine sono state elevate diverse sanzioni sia per chi non vuole ancora impegnarsi nella corretta raccolta differenziata che è un obbligo di legge, sia verso chi abbandona i rifiuti nelle strade extraurbane, piazzando fototrappole nei punti di scarico abituale.

Tutto questo è anche funzionale al decoro urbano inteso come qualificazione estetica dell’habitat cittadino quale bene primario della comunità.

Ancor maggiore deve essere il nostro impegno nella riduzione della produzione dei rifiuti. Questo è il punto essenziale cui è stato posto l’accento nel nuovo piano di intervento approvato quest’anno dal Comune di Enna, e in questo vi stimoliamo a un nuovo comune impegno oltre che a migliorare la qualità della raccolta differenziata (non mettendo nel secco residuo i rifiuti differenziabili) per essere sempre più orgogliosi di essere ennesi.

