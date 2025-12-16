IL PAESE DELLA BIODIVERSITÀ

L’Italia è uno dei Paesi più ricchi di biodiversità del Mediterraneo, un patrimonio naturale e culturale unico in Europa. Un vero e proprio mosaico di esseri viventi.

È questa ricchezza, spesso invisibile e altre volte data per scontata, che il National Biodiversity Future Center (NBFC) – primo centro di ricerca nazionale sulla biodiversità finanziato dal PNRR-Next Generation Eu – in collaborazione con Rai Cultura, ha voluto raccontare all’interno del nuovo programma itinerante di divulgazione scientifica: “Il Paese della biodiversità”, sei puntate in onda su Rai3 da mercoledì 17 dicembre alle 15.25.

Il viaggio è guidato dai ricercatori del Centro per la Biodiversità Marco Faimali, ecologo marino del CNR e Massimo Labra, direttore scientifico NBFC, insieme alla giornalista Marita Langella. Puntata dopo puntata, gli spettatori attraverseranno numerosi ecosistemi, laboratori all’avanguardia, città, parchi naturali, coste e montagne di sei regioni italiane, partendo dalla Sicilia, scoprendo luoghi spesso inattesi e incontrando scienziati e scienziate, istituzioni, comunità locali e cittadini che ogni giorno si impegnano nella tutela della biodiversità.

Il programma nasce con l’obiettivo di raccontare la biodiversità fuori stagione, in inverno, quando se ne parla meno, ma, nonostante ciò, la natura continua a vivere, a reagire e a trasformarsi. E fuori luogo perché la biodiversità non si limita a parchi o riserve naturali: è ovunque, anche nelle città, nei giardini e nelle periferie, spesso senza che ce ne accorgiamo.

Conoscere la biodiversità è il primo passo per conservarla: una volta scoperta non la si perde più. La biodiversità non è un costo, ma un investimento sul capitale naturale, fondamentale per la salute delle persone, per la sicurezza alimentare, per la qualità della vita e per l’economia.

Da questa consapevolezza è nata una nuova generazione, B come biodiversa, capace di riconoscerne il valore e di agire proteggendola in ogni tempo e in ogni luogo. Una generazione che ha compreso che la biodiversità è la soluzione.

Il programma, che rientra nella collaborazione tra NBFC e Rai Cultura, anticipa le prossime due produzioni originali – “A scuola di biodiversità” e “Biodiversiché” – dedicate a studenti e studentesse e insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in arrivo a gennaio.

