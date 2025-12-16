Storie correlate

Frane, in gara il consolidamento di contrada San Giuliano a Naso, nel Messinese

Riccardo Dicembre 16, 2025 0

Messa in sicurezza discarica Mazzarrà Sant’Andrea, a rischio 32 milioni di euro del PNRR per i ritardi della Regione.

Riccardo Dicembre 16, 2025 0
pianta un albero

Al Villaggio Bizantino di Calascibetta piantati degli alberi

Riccardo Dicembre 16, 2025 0

Ultime notizie

Natale, in Sicilia oltre 2 miliardi di euro di spesa: Confartigianato lancia la campagna “Acquistiamo locale”

Riccardo Dicembre 16, 2025 0

E’ uscito il primo “Almanacco delle rievocazioni storiche”

Riccardo Dicembre 16, 2025 0

Gruppo Giovani Imprenditori di Ance Sicilia, Zaccaria nuovo presidente

Riccardo Dicembre 16, 2025 0

Natale 2025 – Gennaio 2026 a San Mauro Castelverde: un mese di eventi per vivere le festività tra cultura, tradizione e solidarietà.

Riccardo Dicembre 16, 2025 0