“Folgorazioni artistiche -La Sicilia di ieri e oggi” è il titolo della personale d’arte di Carmen Frisina che sarà inaugurata venerdì 13 maggio alle 17:30 a Palermo, nella Sala Cavallerizza di Palazzo Sant’Elia, in via Maqueda 81 a Palermo.

Trenta dipinti ad olio su tela protagonisti di un percorso espositivo dedicato alla Sicilia, storica e moderna.

Un momento significativo per l’artista palermitana, di recente insignita del Premio “Dante e la Divina Commedia” a cura di Giorgio Gregorio Grasso.

Darà proprio lo storico e critico d’arte a presentare la mostra, illustrando gli elementi che connotano il linguaggio pittorico di Carmen Frisina, fra i trecentotrentatrè artisti che hanno offerto la propria interpretazione de la

