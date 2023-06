LA SIAZ BASKET SGANCIA LA PRIMA BOMBA SULLA B INTERREGIONALE

È FABIO GIAMPIERI, GUARDIA TRENTENNE DI 1.90 IL PRIMO GROSSO COLPO DI MERCATO 2023/2024

IL NEO ACQUISTO FORTEMENTE CERCATO E VOLUTO DAL PRESIDENTE FABIO LA VERSA E DAL DIRETTORE SPORTIVO ALFREDO FILETTI

LA GUIDA TECNICA DELLA SQUADRA RESTA SALDAMENTE NELLE MANI DI COACH DIAMANTE E DEL SUO VICE CECCATO

RICONFERMATI LUCA SAVOCA, EMANUELE E GASPARE CAIOLA, GIOVANNI OCCHIPINTI E VASO MUSIKIC NEL ROASTER DELLA NUOVA B

È la prima bomba di mercato lanciata sulla B interregionale dal bombardiere SIAZ. Il presidente Fabio La Versa ed il suo direttore sportivo Alfredo Filetti strappano la firma su un contratto biennale a Fabio Giampieri, 30 anni, guardia di 1.90 mt, con ben dodici stagioni di B sul curriculum. Un colpo ad alta caratura tecnica e sportiva per la società piazzese che convince il forte cestista di Senigallia a varcare per la prima volta lo Stretto per la sua prima esperienza agonistica in terra siciliana. L’ esordio in serie C nel 2010/11, poi la vittoria del campionato e promozione in serie B con la Stamura Ancona e poi dieci campionati con Porto Sant’Elpidio, Pallacanestro Senigallia, Aurora basket Jesi, Oleggio Magic basket ed Omnia Pavia tutti in B

” È la mia prima volta in Sicilia e questa circostanza ben rappresenta la mia determinazione e la mia speciale volontà di mettere a disposizione tutto me stesso per la SIAZ. Non lesinerò energie ed entusiasmo, passione e grinta, forza d’animo e spirito agonistico nello stare in campo dal primo all’ultimo minuto. Sono qui per vincere!” questa la prima dichiarazione a caldo del neo giocatore SIAZ✔️

