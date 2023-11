“La Scala della Moda”: al via le selezioni per la quattordicesima edizione

Iscrizioni aperte in vista della finale in programma a Enna nel prossimo mese di luglio

Il prestigioso concorso di bellezza internazionale “La Scala della Moda” ha annunciato l’inizio delle selezioni della sua quattordicesima edizione, che si concluderà con la finale prevista per il prossimo mese di luglio nella città di Enna. Questo evento, che ormai è diventato un appuntamento molto atteso dell’estate siciliana, è aperto a partecipanti di tutte le età e continua a catturare l’interesse di aspiranti modelle e modelli, desiderosi di intraprendere una carriera nel mondo della moda e dello spettacolo.

Il concorso, che si è sempre distinto anche per il suo impegno verso importanti cause sociali, ha guadagnato nel corso degli anni una solida reputazione grazie alla professionalità e alla dedizione degli organizzatori, conquistando il rispetto non solo dei partecipanti ma anche degli addetti ai lavori e del pubblico che segue ogni anno l’evento con entusiasmo. La sua fama ha, inoltre, varcato i confini nazionali, grazie alla partecipazione nelle ultime edizioni di concorrenti maltesi.

“La Scala della Moda” offre ai partecipanti la possibilità di competere in diverse categorie: Miss & Mister Moda Sicilia (per età comprese tra 14 e 33 anni), Baby & Junior Model Sicilia (per bambini e adolescenti da 0 a 13 anni) e Miss Over Moda Sicilia (per i partecipanti di 34 anni o più).

In previsione della finale del 2024, sono già state effettuate quattro selezioni che hanno coinvolto aspiranti concorrenti provenienti da diverse località. A Delia sono stati selezionati cinque concorrenti nella categoria Miss Moda Sicilia e undici nella categoria Baby Model Sicilia. A Sommatino tre concorrenti sono stati scelti per Miss Moda Sicilia, mentre ben sedici hanno ottenuto l’opportunità di competere nella categoria Baby Model Sicilia e quattro nella categoria Junior Model Sicilia. A Mantova undici concorrenti sono stati selezionati per Miss Moda Sicilia, mentre ad Altamura sono stati scelti quattordici aspiranti Miss Moda Sicilia, nove Mister Moda Sicilia, diciassette concorrenti per Baby & Junior Moda Sicilia e cinque concorrenti nella categoria Over.

Un aspetto distintivo del concorso “La Scala della Moda” è la possibilità offerta ai partecipanti di essere selezionati per altri prestigiosi concorsi nazionali, tra cui “Una Ragazza per il Cinema”, “La Fotomodella Italiana”, “Mister Intimo e Miss Lingerie”, “Baby Model”, “Il + Bello” e “The Best Model of Europe”.

Le iscrizioni sono aperte e, per ulteriori dettagli, è possibile contattare l’associazione GentediDomani all’indirizzo email presidente@gentedidomani.com o visitare il sito web ufficiale del concorso www.lascaladellamoda.com.

Gli aspiranti concorrenti sono, quindi, invitati a partecipare alle numerose selezioni che si terranno in varie località italiane e a non perdere l’appuntamento con la finale della quattordicesima edizione che si terrà a Enna la prossima estate, per un’esperienza unica e indimenticabile nel cuore della Sicilia.

