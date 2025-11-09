Storie correlate

M5S Ars: “Da Schifani solo fumo negli occhi. Mandi a casa invece tutti i direttori generali della sanità per il fallimento sulle liste d’attesa, come aveva promesso”.

Riccardo Novembre 9, 2025

PARTITO LIBERALDEMOCRATICO SICILIA, SALVO LIUZZO ELETTO SEGRETARIO REGIONALE. IL PRIMO CONGRESSO ISOLANO SI E’ TENUTO A CALTANISSETTA

Riccardo Novembre 8, 2025

Grande Sicilia, nuove nomine e adesioni territoriali. Micciché: “Vogliamo costruire un movimento che si occupi di temi veri”

Riccardo Novembre 7, 2025

Ultime notizie

formazione avis

Avis Sicilia: a Enna corso di formazione per il proprio personale

Riccardo Novembre 9, 2025
siaz vince

Basket Serie B Nazionale seconda vittoria consecutiva per la Siaz Piazza Armerina

Riccardo Novembre 9, 2025

Valguarnera: casetta dell’acqua nuovamente funzionante

Riccardo Novembre 9, 2025

M5S Ars: “Da Schifani solo fumo negli occhi. Mandi a casa invece tutti i direttori generali della sanità per il fallimento sulle liste d’attesa, come aveva promesso”.

Riccardo Novembre 9, 2025