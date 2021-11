LA NEBROSPORT SI SDOPPIA TRA SICILIA E CALABRIA

Sant’Angelo di Brolo 06 novembre 2021- Nuovo weekend e nuove sfide emozionanti per la scuderia Nebrosport che il 6 e 7 novembre 2021 si misurerà su due slalom diversi. Il team santangiolese prenderà parte sia al 26esimo Slalom Città di Misilmeri che contemporaneamente al 19esimo Slalom Monte Condrò in terra calabra. Per entrambe le competizioni sono previste le consuete verifiche tecniche nella giornata di sabato mentre la gara vera e propria entrerà nel vivo domenica mattina.

In occasione dello slalom palermitano si registra la presenza di Benito Costa al volante di A 112 Abarth di classe S2. La sua partecipazione a Misilmeri ha un solo obiettivo: incamerare punti pesanti per il campionato Siciliano prima della penultima gara e dopo il successo di classe di Torregrotta.

Prestazione vincente che anche Salvatore Scibilia ricercherà alla guida di Peugeot 207 di classe RSTB1600 Racing Start. Reduce dal secondo posto conquistato nello slalom di casa, il driver torrese sarà chiamato a portare in alto i colori Nebrosport in una trasferta entusiasmante.

