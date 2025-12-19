Storie correlate

ASP Enna. Concerto all’Ospedale Michele Chiello di Piazza Armerina

Inaugurate “Le Case del Natale” di Confartigianato e DMO Sicilia Centrale, con il patrocinio del Comune di Enna e del Libero Consorzio Comunale di Enna.

Regalbuto: seconda edizione di CHRISTMAS TRUCK

ASP Caltanissetta: personale insufficiente e carichi di lavoro insostenibili. Sindacati chiedono chiarezza e confronto immediato.

Donata all’Istituto Alberghiero “Don Pino Puglisi” di Centuripe (EN) la Carta Costituzionale da parte degli insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Cosa è successo nel 2025 – di Alberto Dottore

Previsioni Meteo Enna: Secondo peggioramento della settimana. Più freddo intorno a Natale

