LA ISLAND MOTORSPORT AL VIA DEL TROFEO LANCIA

Definito il programma del giovane portacolori Simone Rappa che, in coppia con l’altro siciliano Roberto Interdonato, esordirà nella prestigiosa serie monomarca al volante della Ypsilon HF Rally6

Il primo step al 44° Rally Due Valli, terzo atto stagionale del CIAR Sparco in scena il prossimo fine settimana

Palermo, 1 giugno 2026 – Fervono i preparativi in casa Island Motorsport (sempre in partnership con la Tempo srl) in vista del 44° Rally Due Valli, terzo round stagionale del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco in scena il prossimo fine settimana nel Veronese, nel cui ambito si disputerà anche il Trofeo Lancia. Pronto all’esordio nel prestigioso monomarca, il giovane portacolori Simone Rappa intraprenderà questa avventura sportiva alla guida della Ypsilon HF Rally6 curata dal team Sportec. Il 19enne figlio d’arte (il papà Gianfranco è un copilota di lungo corso) calcherà i selettivi asfalti veneti navigato dall’altro siciliano Roberto Interdonato, dopo aver già condiviso l’abitacolo in occasione del Rally Conca d’Oro, nel dicembre scorso.

«Dopo attenta riflessione e un lungo confronto con mio padre, abbiamo tirato le somme optando decisi per il Trofeo Lancia» – ha raccontato Rappa alla vigilia – «La serie si snoda in un contesto d’eccezione quale è il CIAR, offrendo visibilità, un considerevole ritorno mediatico e, perché no, un montepremi dedicato di assoluto rispetto. In più, disporrò di una vettura di classe Rally6, novità dell’edizione 2026; un mezzo performante ma anche una vera “entry level”, ideale per quanti come me muoveranno i primi passi nel motorsport che conta. Obiettivi? Fare tanta esperienza, macinare chilometri, iniziare a prendere confidenza con le gare che mi attendono e per me, va detto, del tutto inedite. Sarà un percorso formativo, a fine stagione trarremo il bilancio e porremo le basi per il prosieguo».

Andando al programma della competizione scaligera (primo impegno oltre stretto in “carriera” per il rookie palermitano), apertura prevista venerdì 5 giugno con la disputa dello shakedown, seguito dalle prime cinque prove speciali; l’indomani, invece, le rimanenti otto frazioni cronometrate completeranno la due giorni agonistica che si concluderà a Verona, presso la centrale e scenografica Piazza Bra dove sarà allestito il palco d’arrivo.

Calendario Trofeo Lancia 2026

5/6 giugno – 44° Rally Due Valli (Ve); 4 luglio – XIV Rally di Roma Capitale (1^ tappa); 5 luglio – XIV Rally di Roma Capitale (2^ tappa); 1/2 agosto – 20° Rally Regione Piemonte (Cn); 16/18 ottobre – 73° Rallye Sanremo (Im).

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