Storie correlate

EMPACT 2026: IL RUOLO DELLA GUARDIA DI FINANZA A CONTRASTO DELLE FRODI FISCALI A LIVELLO EUROPEO

Riccardo Marzo 5, 2026

GdiF NUCLEO SPECIALE BENI E SERVIZI: SEQUESTRATI 2,5 MILIONI DI LITRI DI VINO FALSAMENTE CERTIFICATI DOP E IGP OPERAZIONE “VINUM MENTITUM”: COLLABORAZIONE TRA ICQRF E GUARDIA DI FINANZA

Riccardo Marzo 5, 2026

AUTOSTRADA A19: LA POLIZIA DI STATO SEQUESTRA QUATTRO PANETTI DI HASHISH

Riccardo Marzo 5, 2026

Ultime notizie

LA GUARDIA DI FINANZA INTENSIFICA IL PRESIDIO DI LEGALITÀ LUNGO TUTTA LA FILIERA DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI.

Riccardo Marzo 6, 2026

Superata quota 100 iscritti al Bardolino

Riccardo Marzo 6, 2026

Infrastrutture, ok della giunta al progetto di collegamento pedonale tra stazione Fontanarossa e aeroporto di Catania

Riccardo Marzo 6, 2026

FERROVIE: DA SABATO 7 MARZO RIAPRE TRATTA MESSINA-TAORMINA, RESTANO CRITICITÀ A CATANIA

Riccardo Marzo 6, 2026