La ceramica di Lucio Ronca

per il Palio “Federico II” 2023

Prestigioso omaggio del ceramista campano, apprezzato in tutto il mondo, grazie all’intervento della Cna Enna. L’opera va alla squadra vincitrice dei giochi che si disputano sabato.

La Torre di Federico torna protagonista della Settimana europea federiciana.

Nella sala al piano rialzato, mostra sui quartieri storici della città.

Domani monumento aperto al pubblico fino a mezzanotte per visite guidate e degustazioni di vini medievali. Pomeriggio all’Al Kenisa con brindisi, letture a tema ed esperti enologi

Enna, 11 maggio 2023

Giunta a Enna da poche ore e già pronta per la cerimonia di premiazione. È l’opera in ceramica artistica realizzata da Lucio Ronca, maestro della ceramica di Vietri Sul Mare, in Campania. Filippo Scivoli e Angelo Scalzo, presidente e vice della Cna (Conferderazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa) di Enna hanno fortemente voluto che il piatto in ceramica (valore di partenza di tremila euro) fosse destinato a diventare il premio per il quartiere vincitore del Palio di Federico II 2023 che verrà disputato sabato pomeriggio.

“Un’opera creativa appositamente realizzata per la Settimana europea federiciana – hanno commentato all’unisono Scivoli e Scalzo – Lucio Ronca avrebbe dovuto essere presente a Enna, ma impegni lavorativi lo hanno trattenuto. Parliamo di un grande amico della manifestazione ennese, già coinvolto nelle passate edizioni, una delle personalità tra le più rappresentative della ceramica artistica nel mondo, che vanta richieste che arrivano da Vittorio Sgarbi e dal Vaticano fino al Giappone e agli Usa”.

Con i suoi colori caldi, il grande piatto di ceramica firmato da Ronca e da lui omaggiato riflette il fuoco della cultura, rappresentato come il dorso di un grande libro che allo stesso tempo vuole essere una formica che scava a fondo nel terreno e l’aria calda inalata dai polmoni custoditi nella gabbia toracica.

GLI APPUNTAMENTI DI VENERDI’

Domani, venerdì 12 maggio, la Settimana europea federiciana mette in campo diversi appuntamenti culturali.

Alle 19 al centro culturale Al Kenisa, conversazione con esperti enologi, letture a tema federiciano e degustazioni di ispirazione medievale per “Caffè europe, un brindisi a Federico”.

La Torre di Federico torna, poi, a essere protagonista in serata con l’iniziativa “…a riveder le stelle”, curata da Bottega culturale Sicilia: il monumento dalle 20 fino a mezzanotte apre le porte al pubblico per visite guidate con accesso in terrazza e degustazioni medievali (contributo 5 euro). Esibizioni artistiche a cura degli artisti di Officina medievale Enna. Per info e prenotazioni, 320.6464501, 339.5219237.

Al piano rialzato della stessa Torre, infine, torna a essere visitabile da subito e fino al prossimo ottobre la mostra sui quartieri storici di Enna, protagonisti del Palio “Federico II”, allestita dal comune con il supporto dell’artigiano ennese Angelo Scalzo e dei coordinatori della Settimana federiciana.

Uno spazio è dedicato a ognuno degli otto quartieri del palio federiciano (‘U Pupulu, Sant’Agustinu, Beddivirdi, San Pitru, ‘U Sarbaturi, ‘I Funnurisi, ‘A Chiazza, San Tumasi), che segnano così gli otto diversi lati della torre, con note storiche tradotte in due lingue. Esposte nella sala anche le opere d’arte che nel corso degli ultimi anni hanno arricchito il Palio: i manufatti artistici di Lucio Ronca, Maria Concetta Malorzo, Salvatore Giunta e Angelo Scalzo.

Visite: 59