La Camerata Strumentale Siciliana conclude

“I concerti aperitivo” al Museo Diocesanoi

Il ciclo di eventi organizzati dalla Camerata Polifonica Siciliana

si concludono domenica 31 maggio con il concerto “Da Mozart a Holst”

diretto dal Maestro Maurizio Colasanti, con Pietro Rotolo al pianoforte

Catania, Museo Diocesano,via Etnea, 8

domenica 31 maggio ore 11

https://www.cpsmusic.com/

Si conclude con un concerto dell’Orchestra della Camerata Strumentale Siciliana il ciclo de “I concerti aperitivo” la mini rassegna organizzata dalla Camerata Polifonica Siciliana per trascorrere l’orario dell’aperitivo domenicale all’insegna della buona musica e del relax. Ultimo appuntamento domenica 31 maggio alle ore 11 al Museo Diocesano di Catania con “Da Mozart a Holst” (posti limitati, prevendite su www.yeventi.com) concerto dell’orchestra Camerata Strumentale Siciliana con il M° Pietro Rotolo al pianoforte solista, diretto dalla bacchetta del rinomato M° Maurizio Colasanti (attualmente direttore artistico del GO Abruzzo Festival e di Euregio Klassika, oltre ad insegnare al Conservatorio Claudio Monteverdi di Bolzano) che nel corso della sua prestigiosa carriera ha diretto alcune tra le più importanti e rinomate orchestre, oltre a firmare collaborazioni con musicisti di fama internazionale.

«Proporremo un programma che attraversa epoche e linguaggi differenti e unisce il fascino delle danza antiche all’eleganza della modernità del 900 inglese – spiega il M° Maurizio Colasanti –. Il programma prevede l’esecuzione di “Capriol Suite” di Peter Warlock, un brano che ci presenta un mondo sospeso tra Rinascimento e immaginazione moderna; il concerto n. 467 di Mozart, probabilmente una delle pagine più conosciute e amate della musica che unisce la brillantezza virtuosistica a un andante centrale celeberrimo; e la “St. Paul’s Suite” di Gustav Holst, una pagina molto raffinata per orchestra d’archi, costruita su ritmi popolari con una scrittura ardimentosa e piena di vitalità».

Alla fine del concerto il pubblico sarà invitato a consumare un aperitivo nelle straordinarie terrazze del Museo Diocesano, con vista sull’esclusivo panorama sulla città e sull’Etna.

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