“La Biblioteca Scolastica … si presenta!”, ovvero un viaggio attraverso gli occhi di chi progetta, anima e promuove le

biblioteche scolastiche italiane.

L’iniziativa ideata e promossa dalla Commissione Nazionale Biblioteche scolastiche e centri risorse educative dell’Associazione Italiana Biblioteche, in collaborazione con i Gruppi di studio sulla biblioteca scolastica delle Sezioni Friuli Venezia Giulia e Puglia, e l’Osservatorio Formazione, si svolgerà da aprile a ottobre 2022, concludendosi nel Mese Internazionale della Biblioteca Scolastica e nella settimana Unesco “Global MIL Week” dedicata alla Media and Information Literacy, passando nei vari mesi per il “Maggio dei Libri” e il “Bibliopride”.

“La Biblioteca scolastica… si presenta!” è un’occasione di rafforzamento di tante collaborazioni istituzionali

e associative (INDIRE – Piccole Scuole, con cui l’AIB ha un protocollo in atto; Forum del Libro, CRBS e

Biblòh!) e si avvale dei patrocinii: IFLA, IASL e Unesco.

Il ciclo di incontri online, basato sulla presentazione di prodotti multimediali (video, videoclip, slides, fotoracconti,

ecc.) realizzati dalle scuole che aderiranno all’iniziativa, nasce dall’idea di fornire un’occasione di

incontro e scambio di esperienze tra quanti a vario titolo si occupano delle biblioteche delle scuole di ogni

ordine e grado o sono impegnati nel loro sviluppo, con l’obiettivo di far conoscere quanto, seppure tra mille

difficoltà, si riesce a realizzare nelle nostre scuole per garantire un’istruzione di qualità anche attraverso la

biblioteca scolastica.

Gli incontri info-formativi costituiscono un’originale e diretta occasione di aggiornamento pensata per

raccogliere sia le pratiche, non necessariamente le “migliori” ma comunque efficaci, valide, che dimostrano

di funzionare, sia le istanze, i dubbi di coloro che si apprestano a occuparsi della biblioteca scolastica, e per

diffondere informazioni utili, soprattutto a chi è nuovo della biblioteca scolastica e incerto su come

muoversi per avviare o rivitalizzare il “programma” (o “progetto”) della biblioteca scolastica.

L’iniziativa prende il via in un momento storico in cui l’attenzione delle Istituzioni verso le Biblioteche

scolastiche e il personale scolastico che attualmente le anima e le gestisce si sta concretizzando attraverso il “Piano Nazionale per la Promozione della Lettura”, che ha previsto l’istituzione di Scuole Polo in ogni Regione e una formazione mirata che coinvolgerà tutte le scuole italiane.

Il programma dettagliato, le modalità per aderire, i materiali dell’iniziativa e la locandina sono pubblicati alla pagina

https://www.aib.it/attivita/2022/98129-la-biblioteca-scolastica-si-presenta-ciclo-di-incontri-diaggiornamento-

professionale/

Per informazioni:

cnbs@aib.it – maria.spanovangelis@aib.it

Commissione nazionale biblioteche scolastiche e centri risorse educative – AIB-WEB

