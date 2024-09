La 40^ Pedavena Croce D’Aune si fa in tre

La gara bellunese dal 13 al 15 settembre esalta lo spettacolo con tre salite di ricognizione ed iscirzioini a numero chiuso. Round decisivo del Campionato Italiano Velocità Montagna nord. Il territorio feltrino al centro della scena con lo staff coordinato da Lionello Gorza

Pedavena (BL), 3 settembre 2024. Edizione particolare la numero 40 per la Pedavena Croce D’Aune. La gara bellunese dal 13 al 15 settembre sarà appuntamento decisivo del Campionato Italiano Velocità Montagna zona nord ed anche assolutamente esclusivo, visto che le iscrizioni sono a numero chiuso. Termine ultimo per aderire sarà lunedì 9 settembre.

Un numero massimo anticipatamente noto è stato introdotto per favorire al massimo la nuova idea degli organizzatori, gli Amici della Pedavena, quella di inserire tre manche di ricognizione e poi due di gara, per stilare la classifica sulla somma delle prestazioni, mentre i punteggi saranno assegnati per ogni singola salita.

Un’idea che porta novità alla gara feltrina particolarmente amata per la sua organizzazione, per il suo tracciato decisamente impegnativo e spettacolare, oltre che per la sua straordinaria collocazione geografica impreziosita dalla presenza del punto di riferimento per piloti, team, appassionati, famiglie e tanti turisti: la Birreria Pedavena, fonte di energia per un territorio affascinante e ad alta suggestione.

Il territorio feltrino delle Dolomiti Bellunesi è tutto al fianco della coinvolgente competizione che fa del suo spettacolo consolidato nella storia, un appuntamento dal fascino unico e dal valore promozionale impareggiabile.

-“Le Dolomiti Bellunesi sono un’unica realtà con la gara – afferma Lionello Gorza, presidente del Comitato organizzatore – il nostro lavoro al servizio dello sport in genere e della gara in particolare, è spinto dalla passione ed anche dalla consapevolezza di quanto l’evento sia efficace per l’intero territorio, per questa ragione è importante che tutte le potenzialità siano opportunamente valutate. Condividiamo principi e valori precisi con i nostri partner”-.

Un duello mozzafiato ha caratterizzato l’edizione 2023 e decretato la vittoria andata per la somma di tempi a Diego Degasperi su Osella FA 30 Zytek, il trentino di Vimotorsport ha vinto gara 1 con 1 secondo e 98 centesimi di vantaggio su Franco Caruso su Nova Proto NP 01-2, il siciliano che con una impennata di carattere e tenacia ha vinto gara 2 dopo rapidi ed efficaci controlli sull’auto da parte del team. Terzo il veronese Fedrico Liber, il portacolori Alby Racing sulla Mistral GB 08 F1.

