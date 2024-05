KIWANIS CLUB ENNA: LA MUSICA COME SOSTEGNO AI BAMBINI NEL MONDO

LA MUSICA COME SOSTEGNO AI BAMBINI NEL MONDO

Serata di grande spessore artistico quella organizzata dal Kiwanis club di Enna Venerdì 24 Maggio al teatro comunale ” F.P.Neglia”.

Il concerto di beneficenza “DONARE E’ MUSICA” in favore di Unicef e l’associazione VITA 21 di Enna.

Magnifico ed entusiasmante il programma arricchito dalla presenza della soprano Carmen Maggiore, dal tenore Antonino Interisano, dal chitarrista Mario Scirè, dal violinista Sergio Adamo e dalla flautista Cinzia Capizzi.

Oltre a quasi tutti i soci del club erano presenti il Lgt della Divisione Sicilia 5 Antonio Caglià, le autorità civili e militari, numerosissimi amici che hanno occupato il teatro in ogni ordine di posti.

Dopo il cerimoniale e i saluti delle autorità convenute, il cerimoniere Salvatore Dolcimascolo ha ceduto la parola al Presidente del Club Angelo Scalzo.

“Il Kiwanis International ha una storia di mobilitazione dei suoi membri per avere un impatto positivo sulla salute dei bambini e delle famiglie in tutto il mondo. Per questo la serata è dedicata all’associazione VITA oltre che a Unicef.”

Continua il Presidente : ” la bellezza di questa serata è racchiusa proprio nell’unione di intenti e di buoni propositi di uomini e donne,che come in famiglia, dedicano le proprie energie per il benessere della stessa.”

Il Responsabile della comunicazione

Giuseppe Castronovo

