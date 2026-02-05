Kalidiatou Niakaté è una nuova giocatrice dell’Handball Erice

L’Handball Erice piazza un colpo di spessore internazionale. Kalidiatou Niakaté è una nuova giocatrice neroverde. Un innesto che alza il livello tecnico e l’esperienza del roster, portando in Sicilia talento, fisicità e mentalità vincente. La società continua a costruire un progetto ambizioso, puntando su atlete abituate ai grandi palcoscenici. Con Niakaté, Erice aggiunge centimetri, potenza e un curriculum che parla da solo.

CURRICULUM

Kalidiatou Niakaté, nata a Parigi il 15 marzo 1995, è una giocatrice di grande struttura fisica e qualità balistiche. Cresciuta tra Aubervilliers e il polo di Châtenay-Malabry, firma il primo contratto professionistico con l’Issy-Paris Hand a soli 16 anni, vincendo la Coppa di Lega nel 2013. Nel 2017 conquista il titolo mondiale con la Francia, replicando con l’oro europeo nel 2018 e l’oro olimpico ai Giochi di Tokyo 2020. In carriera ha vestito, tra le altre, le maglie di Nantes e del Brest Bretagne Handball, con cui ha raggiunto la finale di Champions League nel 2021, vincendo campionato e Coppa di Francia. Nel suo palmarès figurano anche l’argento europeo 2020. Cavaliere della Legion d’Onore nel 2021, porta a Erice esperienza internazionale, leadership e abitudine alla vittoria.

DICHIARAZIONI

Kalidiatou Niakaté, terzino Handball Erice:

«Sono molto contenta di essere in Italia, è la prima volta che gioco in un campionato nuovo. Ho molte aspettative e sono pronta per giocare. Ho giocato in tanti posti e ho molta esperienza, però questo è un campionato che non conosco e sono molto curiosa di giocare con l’Handball Erice. So che il club vuole vincere campionato e Coppa Italia, sono qui per dare il meglio di me e aiutare a conquistare i trofei. È vero che ho un curriculum importante e ho molta esperienza, ma sono qui per giocare e dimostrare in campo quello che valgo e di essere d’esempio».

