Isabella Rauti ha aperto la scuola di formazione politica di Fratelli d’Italia a Enna

Ieri presso la Galleria Civica abbiamo inaugurato la Scuola di Formazione Politica

Enna-Caltanissetta, un momento di straordinaria importanza per il nostro territorio e per

Fratelli d’Italia. Voglio esprimere la mia più ampia soddisfazione per la riuscita di questo

progetto, che rappresenta non solo un’occasione di formazione, ma anche un momento di

unità e condivisione politica. Ringrazio sentitamente il Sottosegretario alla Difesa Isabella

Rauti e l’onorevole Luca Sbardella, che con i loro interventi hanno saputo raccontare la storia

della destra italiana e trasmettere valori e strumenti fondamentali per chi vuole impegnarsi in

politica con serietà e passione. Un ringraziamento speciale va anche alle federazioni

provinciali di Enna e Caltanissetta, la loro collaborazione e dedizione sono state decisive per

la progettazione e la riuscita dell’evento. La presenza di oltre 300 persone, tra cui numerosi

deputati e dirigenti provenienti da tutta la Sicilia, ha reso l’inaugurazione un momento

straordinario di partecipazione e condivisione. Tra gli ospiti istituzionali: il Presidente

dell’ARS Gaetano Galvagno, il Capogruppo ARS Giorgio Assenza, l’europarlamentare

Ruggero Razza, diversi deputati regionali, il Sindaco Maurizio Dipietro e numerosi assessori

della sua giunta, segno tangibile dell’unità e della coesione del centrodestra. Questo evento

ha rappresentato anche un momento di lancio della campagna elettorale per le

amministrative, rafforzando la presenza di Fratelli d’Italia sul territorio e sottolineando

l’impegno della nostra classe dirigente. Per me, questa scuola rappresenta un’opportunità

unica per formare una nuova classe dirigente, preparata, radicata sul territorio e capace di

guidare Fratelli d’Italia e il centrodestra verso importanti sfide future. Sono convinta che

investire sulle persone e sulla formazione politica sia la strada giusta per affrontare con

determinazione le amministrative di Enna e per consolidare un progetto politico che guarda al

futuro con coraggio, competenza e responsabilità.

Advertisement

Advertisement

Visite: 164