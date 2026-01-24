Isabella Rauti ha aperto la scuola di formazione politica di Fratelli d’Italia a Enna
Ieri presso la Galleria Civica abbiamo inaugurato la Scuola di Formazione Politica
Enna-Caltanissetta, un momento di straordinaria importanza per il nostro territorio e per
Fratelli d’Italia. Voglio esprimere la mia più ampia soddisfazione per la riuscita di questo
progetto, che rappresenta non solo un’occasione di formazione, ma anche un momento di
unità e condivisione politica. Ringrazio sentitamente il Sottosegretario alla Difesa Isabella
Rauti e l’onorevole Luca Sbardella, che con i loro interventi hanno saputo raccontare la storia
della destra italiana e trasmettere valori e strumenti fondamentali per chi vuole impegnarsi in
politica con serietà e passione. Un ringraziamento speciale va anche alle federazioni
provinciali di Enna e Caltanissetta, la loro collaborazione e dedizione sono state decisive per
la progettazione e la riuscita dell’evento. La presenza di oltre 300 persone, tra cui numerosi
deputati e dirigenti provenienti da tutta la Sicilia, ha reso l’inaugurazione un momento
straordinario di partecipazione e condivisione. Tra gli ospiti istituzionali: il Presidente
dell’ARS Gaetano Galvagno, il Capogruppo ARS Giorgio Assenza, l’europarlamentare
Ruggero Razza, diversi deputati regionali, il Sindaco Maurizio Dipietro e numerosi assessori
della sua giunta, segno tangibile dell’unità e della coesione del centrodestra. Questo evento
ha rappresentato anche un momento di lancio della campagna elettorale per le
amministrative, rafforzando la presenza di Fratelli d’Italia sul territorio e sottolineando
l’impegno della nostra classe dirigente. Per me, questa scuola rappresenta un’opportunità
unica per formare una nuova classe dirigente, preparata, radicata sul territorio e capace di
guidare Fratelli d’Italia e il centrodestra verso importanti sfide future. Sono convinta che
investire sulle persone e sulla formazione politica sia la strada giusta per affrontare con
determinazione le amministrative di Enna e per consolidare un progetto politico che guarda al
futuro con coraggio, competenza e responsabilità.