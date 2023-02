INIZIERA’ IN FRIULI LA STAGIONE 2023 DI PAOLO CAU

Al suo fianco ci sarà il giovane navigatore Rocco Sbaraglia.

In programma, per il momento, Artugna Race e Colline Metallifere

Inizierà fra un paio di settimane la stagione

2023 di Paolo Cau, portacolori del Team

Bologna Fuoristrada nel Campionato

Italiano Cross Country.

“Anno nuovo e nuovo navigatore” racconta il

pilota: in gara sarà infatti affiancato dal

giovane Rocco Sbaraglia, figlio d’arte,

essendo stato il papà Gianluca, per anni, un

assiduo frequentatore del mondo del

fuoristrada italiano.

“Rocco è giovane (ha 21 anni) e non ha mai

gareggiato in campionato” aggiunge Cau;

“però, dal momento che si è sempre occupato

del “roadbook” per le gare che papà Gianluca

organizzava, credo di poter dire che un po’ di

esperienza ce l’ha. Per il resto … si farà, come

tutti, sul campo di gara!”.

Campo di gara che quest’anno sarà

nuovamente, in apertura di stagione, la Baja di

Primaverà – Artugna Race, la cui tredicesima

edizione si correrà nei giorni 10 e 11 marzo in

provincia di Pordenone, in Friuli.

In vista di questo appuntamento la vettura, l’affidabile e sempre competitivo Mitsubishi

Pajero Evolution 3.5 benzina, è stato aggiornato e preparato dall’equipe del novarese

Maximiliano Monte, la Monte Rally Engineering.

“Per quanto riguarda il mezzo siamo intervenuti

soprattutto sull’assetto” racconta il pilota “cambiando

le molle davanti, che erano un po’ “snervate” e ci

davano dei problemi quando utilizzavamo le gomme

più larghe, e mettendone altre nuove e più

performanti. Adesso andremo a provarla e a fare gli

ultimi aggiornamenti sul campo, visto che la gara è fra

poche settimane”.

Il Pajero di Paolo Cau e Rocco Sbaraglia, che in

questa occasione sarà seguito in gara dall’assistenza

del Team

Explorer 4×4, gareggerà nuovamente secondo le

specifiche del “Trofeo Nazionale gruppo TH”,

categoria in cui l’equipaggio conta di ben figurare.

“Quest’anno faremo sicuramente questa gara e la

prossima, la Baja Colline Metallifere, in calendario

a metà aprile in Toscana; poi, a seconda di come

sarà andata, vedremo cosa fare. Dipenderà dai

risultati, dalla macchina e, naturalmente, dagli

sponsor!”.

Sponsor che sono, sostanzialmente, sempre gli

stessi: la concessionaria Mitsubishi TOP FOUR di

Cuneo e lo sponsor tecnico (realizza trattamenti ceramici per motori) CERAMIC POWER

LIQUID. “A loro, che hanno voluto anche quest’anno credere in noi e affiancarci, va il

nostro ringraziamento!”

Organizzata come sempre da TOP SRL e Fuoristrada Club 4×4

Pordenone, la tredicesima edizione dell’Italian Baja di Primavera –

“Artugna Race” è, come già detto, la prima prova del Campionato

Italiano Cross Country e SSV 2023. I concorrenti partiranno e

arriveranno dall’Interporto Centro Ingrosso di San Giovanni di Polcenigo (PN), dopo aver

affrontato quattro passaggi sulla prova Artugna Race

