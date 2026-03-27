INDENNITA’ DI PRONTO SOCCORSO, CISL FP SICILIA: “SOTTOSCRITTO ACCORDO PER RIPARTIZIONE RISORSE. IN ARRIVO 17 MILIONI DI EURO”

PALERMO – La Cisl Fp Sicilia comunica che è stato definitivamente sottoscritto l’accordo per la ripartizione delle risorse destinate all’indennità di Pronto Soccorso, un passaggio atteso da tempo e fondamentale per riconoscere il lavoro di chi opera quotidianamente nei reparti più esposti del sistema sanitario regionale. Le somme immediatamente disponibili ammontano a 17 milioni di euro: 6,5 milioni destinati alla dirigenza medica e sanitaria e 11 milioni al personale del comparto. L’ammontare potrebbe crescere ulteriormente qualora il ministero fornisca risposta positiva al quesito tecnico posto dall’assessorato regionale alla Salute su richiesta della Cisl Fp, relativo al calcolo complessivo in percentuale dell’indennità. Proprio l’attesa di questo chiarimento ha determinato un leggero ritardo nella chiusura dell’accordo, ma considerato che la risposta non è ancora pervenuta, la Cisl Fp ha chiesto con fermezza che le somme già disponibili venissero comunque ripartite subito alle aziende sanitarie, così da non penalizzare ulteriormente i lavoratori.

La fase successiva si sposterà ora a livello decentrato, dove saranno definite le parametrazioni specifiche per figura professionale nel rispetto dell’articolo 69 del Ccnl. La Cisl Fp Sicilia ha ritenuto corretto che questo passaggio avvenisse nelle sedi aziendali, affinché le delegazioni territoriali possano intervenire in modo puntuale e coerente con le linee guida regionali e con le risorse attribuite a ciascuna azienda. L’assessorato ha assicurato che i decreti di riparto saranno firmati tra lunedì e martedì della prossima settimana dal competente assessore e dal dirigente generale ad interim. La Cisl Fp ha inoltre chiesto un ulteriore controllo affinché tutte le aziende provvedano a convocare con urgenza le delegazioni trattanti, così da definire rapidamente la parametrazione dell’indennità e garantire tempi certi nell’applicazione dell’accordo.

«Abbiamo voluto accelerare l’iter per la sottoscrizione dell’accordo – dichiarano il segretario generale Cisl Fp Sicilia, Daniele Passanisi, e il segretario regionale con delega alla Sanità, Marco Corrao – perché riteniamo indispensabile riconoscere la giusta dignità a tutti quei lavoratori che, quotidianamente e spesso in condizioni difficilissime, garantiscono servizi essenziali alla collettività. Il ritardo accumulato è stato determinato dalla necessità di attendere un chiarimento ministeriale che potrebbe portare ulteriori risorse, ma non potevamo permettere che questa attesa rallentasse ancora il riconoscimento economico dovuto. Per questo abbiamo chiesto che i 17 milioni già disponibili venissero immediatamente ripartiti alle aziende, riservandoci di integrare le somme qualora la risposta del ministero fosse positiva. Adesso occorre la massima vigilanza: tutte le aziende sanitarie devono applicare l’accordo con estrema urgenza, convocando subito le delegazioni trattanti e definendo le parametrazioni per figura professionale. È un passaggio fondamentale per garantire equità, trasparenza e pieno rispetto del contratto nazionale».

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