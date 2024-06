IN TRENTINO, STOP INATTESO PER LA ISLAND MOTORSPORT

Al Valsugana Historic Rally, quarto appuntamento stagionale del Campionato Italiano Rally Auto Storiche, i portacolori Sergio Palazzolo e Totò Cicero, su Opel Kadett GSI, costretti al ritiro per un “fuori tempo massimo” dopo un accertamento da parte delle forze dell’ordine

Borgo Valsugana (Tn), 2 giugno 2024 – Si è conclusa anticipatamente e in maniera del tutto imprevista, la trasferta in Trentino per la scuderia siciliana Island Motorsport, sempre supportata dalla Tempo srl. I portacolori Sergio Palazzolo e Totò Cicero, su Opel Kadett GSI, impegnati al 12° Valsugana Historic Rally, entrato quest’anno a far parte del Campionato Italiano Rally Auto Storiche (CIRAS), infatti, sono stati costretti al ritiro per essere arrivati a un controllo orario “fuori tempo massimo”. La causa? Sabato scorso, durante il trasferimento dalla seconda alla terza prova speciale, delle sette in programma, l’equipaggio isolano è stato sottoposto ad un accertamento da parte delle forze dell’ordine che gli hanno comminato un verbale. Tra il disbrigo della pratica e uno scambio di battute, i tempi si sono dilatati fino a giungere all’amaro epilogo. Archiviato l’episodio in fretta e furia, con non poco rammarico, Palazzolo – Cicero punteranno a rifarsi al successivo appuntamento della serie tricolore di specialità, ovvero, il 13° Rally Lana Storico, in scena nel Biellese i prossimi 21 e 22 giugno.

