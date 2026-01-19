Il turismo termale italiano come driver di crescita del mercato

Roma, 21 gennaio 2026, ore 9.00.

Sala Horti Sallustiani – Piazza Sallustio, 21 – Unioncamere

Il prossimo 21 gennaio, nella cornice degli Horti Sallustiani di Unioncamere, si terrà il convegno “Il turismo termale italiano come driver di crescita del mercato” nel quale verrà presentato il “Rapporto sul turismo termale in Italia, nella prospettiva di crescita del mercato wellness”, realizzato da Unioncamere in collaborazione con l’istituto Nazionale Ricerche Turistiche e Culturali-ISNART nell’ambito dell’Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di commercio. Interverranno istituzioni ed esperti del settore, con la moderazione della giornalista Francesca Alliata Bronner (La Repubblica).

Apriranno i lavori il Presidente di Unioncamere, Andrea Prete e la Presidente dell’ISNART, Loretta Credaro; Stefan Marchioro, della Direzione Turismo e Marketing territoriale Regione Veneto, porterà un’analisi di scenario dell’evoluzione del termalismo italiano, mentre Paolo Bulleri, Dirigente ISNART, presenterà una sintesi delle principali evidenze del Rapporto.

I lavori saranno articolati in tre panel: nel primo, dedicato a tratteggiare i nuovi trend di domanda, interverranno: Renzo Iorio, Presidente Federterme Confindustria; Giovanni Calabrese, Assessore allo sviluppo economico, lavoro e politiche attive del lavoro, turismo della Regione Calabria; Riccardo Mortandello, Presidente dell’Associazione Europea delle Città Termali Storiche (EHTTA), Vicepresidente dell’Associazione Nazionale Comuni Termali – ANCOT e Sindaco di Montegrotto Terme.

Con il secondo panel, si guarderà ad alcune importanti esperienze di rilancio di località termali europee: interverranno Klaus Lorenz, Direttore Tourismus Baden (Baden bei Wien); Yves-Jean Bignon, Vicesindaco di Vichy e Vicepresidente della Great Spa Towns of Europe Association, intervistati da Chiara Ronchini, Segretario Generale delle “Great Spa Towns of Europe”, World Heritage Site. A seguire, Emanuele Boaretto, Presidente Federalberghi Terme, porterà la vista delle strutture alberghiere termali italiane.

Il terzo panel, dedicato alle possibili policy a sostegno degli attori della filiera termale, sarà introdotto da una riflessione sulla promozione delle “nuove destinazioni del benessere” di Francesco Tapinassi, Direttore Toscana Promozione Turistica; il Segretario Generale di Unioncamere, Giuseppe Tripoli, illustrerà le proposte del sistema camerale; mentre il Deputato del Partito Democratico Gian Antonio Girelli, Membro della Commissione Affari Sociali e Deputato PD, ed il Vicepresidente del Senato e Senatore della Lega, Gian Marco Centinaio, primo firmatario del Disegno di Legge “Norme in materia di riordino e rilancio del settore termale”, faranno il punto sulle proposte di riordino normativo.

A conclusione del Convegno, è previsto un video messaggio di saluto del Ministro Daniela Santanchè.

Per informazioni e accrediti: Ufficio Stampa Isnart | 3495049437 | media@lievitoconsulting.it

