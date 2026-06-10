Il Tricolore Supersalita va all’università

La Dal 12 al 14 giugno la 75^ Trento Bondone è definita l’ateneo della cronoscalate ed ospiterà il terzo appuntamento di della massima serie ACI Sport. Attese sorprese e conferme sui 17,3 Km della gara più lunga del campionato. Tutto il weekend su ACI Sport TV (228 Sky e 52 Tivùsat)

Trento, 10 giugno 2026. Esaltante atmosfera d’attesa quella che precede la 75^ Trento Bondone, la competizione che dal 12 al 14 giugno sarà il terzo round di Campionato Italiano Supersalita e che si presenta con 252 iscritti a conferma dell’alto e catalizzante fascino dell’evento organizzato dalla Scuderia Trentina.

Con la presentazione alla stampa e la cena ufficiale si apre il fine settimana della Trento Bondone, dove tutto può succedere ed in tanti ambiranno al vertice della classifica dell’iconica gara. Venerdì giornata di verifiche tecniche e sportive, sabato 13 giugno le due salite di ricognizione e domenica 14 dalle 10 la sfida in salita unica. Tutto il fine settimana trentino seguito dalle telecamere di ACI Sport TV (228 Sky e 52 Tivùsat), report giornalieri alle 21 ed alle 21.15 nelle serate di venerdì e sabato. Domenica 14 la diretta della gara dalle ore 10.00.

Vasto il lotto di piloti che si candidano alla vetta del Bondone come migliori interpreti dei 17,3 Km di tracciato. L’assenza del pluri campione Simone Faggioli e con lui il padrone di casa Diego Degasperi e del siciliano Franco Caruso, impegnati con i colori italiani nella preparazione della Pikes Peak in America, apre scenari diversi, quanto l’impegno europeo dell’altro padrone di casa Christian Merli.

Sono ben 31 le sportscar sull’elenco iscritti. L’abruzzese della Scuderia Vesuvio Stefano Di Fulvio, il senese della Best lap Mirko Torsellini, il veneto dell’Alby Racing, Federico Liber, il siciliano dell’Ateneo Samuele Cassibba, il francese Sebastien Peit e l’altro locale di Vimotorsport Matteo Moratelli, come il sardo Giuseppe Vacca ed il piemontese Mario Massaglia, sono tutti driver su Nova Proto di classe regina, pertanto al centro della scena. In primo piano sul fronte delle Osella PA 30, il giovane siracusano di Melilli Luigi Fazzino (vincitore nel 2024), l’esperto e tenace potentino di Vimotorsport Achille Lombardi ed il pilota di casa Thomas Pedrini della Pintarally, hanno tutti potenzialità di vertice. In classe 200 c’è il sardo Sergio Farris che prosegue il programma di sviluppo della Wolf GB 08 Mistral e poi l’esperto pugliese Francesco leogrande su Osella PA 21 4C. In mano ai giovanissimi la categoria della Sportscar Motori moto dove svetta il leader nisseno della Best lap Andrea Di Caro, ma si avvicina in modo concreto l’etneo della Scuderia Venanzio Michele Puglisi e poi il toscano Michele Gregori ed il ligure Gianluca Ticci, a cui si aggiungono il sempre più incisivo attore Ettore Bassi, reduce da un’ottima gara di casa a Fasano, il rientrante bolognese Filippo Caliceti ed il veneto Damiano Schena, tutti certi protagonisti sulle Nova proto NP 03 Aprilia. In gruppo CN si presenta una occasione propizia al laziale pluri titolato Alberto Scarafone su Osella PA 21 per allungare in testa al gruppo. Tra le silhouette del gruppo E2SH in testa c’è il teramano Marco Gramenzi con l’estremo prototipo derivato dall’Alfa Romeo 4C, ma sul lungo tracciato arriva il bolognese Manuel Dondi con la versione aggiornata della Fiat X1/9 Alfa Romeo e sarà un duello tra campioni. Il gruppo GT con 26 vetture iscritte, vede il foggiano Lucio Peruggini reduce da due vittorie consecutive al volante della Ferrari 296 in versione Super Cup curata direttamente da Best Lap, anche se il campano Giuseppe D’Angelo non molla la presa con la versione 488 Challenge Evo della rossa. Nrlla classe regina GT3 nomi di spicco come il romano Marco Iacoangeli su BMW Z4, ed in casa Mirko Zanardini su Lamborghini Huracan ed il sempre temibile e pluri vincitore di categoria Giuseppe Ghezzi su Porsche 997. Per la Gt Cup il calabrese Gabrydriver è attualmente primo sulla Ferrari 458 Evo, come il padovano Stefano Artuso, ma di casa c’è Rino Lunelli su Porsche ed il sempre agguerrito Rosario Parrino. Appassionnate anche il gruppo delle TCR, dove arriva con due successi all’attivo il bresciano di AF Motorsport Luca Tosini su Audi RS3 LMS, ma continua a mostrare carattere crescente l’eugubino Alex Picchi su Peugeot 308, ci sarà la novità di Mattia Raffetti su honda dopo il passo falso in casa, mentre rilancia il lucano Gennaro Manolio su Audi DSG e arriva la novità della brava e vincente altoatesina Selina Prantl che esordisce su Volkswagen Golf nella versione con il cambio DSG. Torna sul Bondone il rombo del motore Audi della Volkswagen Golf 7 di Gruppo E1 del calabrese Giuseppe Aragona, l’alfiere Piloti per Passione tornato ai vertici a Fasano, dopo lo stop forzato in Vallecamonica. al comando si è portato con merito il salernitano della Tramonti Corse Alessandro Tortora, sebbene un arrivo in retromarcia a Fasano. Della partita in casa c’è la brava Gabriella Pedroni sulla fidata Mitsubishi Lancer e per la classe 2000 l’aggressivo Andrea De Stefani con la Renault Clio Williams. Si giocano punti importanti di classe 1600 e di gruppo anche il calabrese Davide D’Acri su Citroen Saxo ed il giovane veneto Tiziano Ghirardo su Honda Civic. Altro Tortora da battere è Salvatore nel gruppo Racing Start Cup su Peugeot 308 il salernitano è leader, sebbene sono in tanti gli inseguitori accreditati a partire dal portacolori New Apulia Corse Fabio Semeraro su MINI, dal camuno di Treviso Paolo Venturi su Peugeot o il bresciano Francesco Laffranchi su MINI, nella classe Cup2 con motore aspirato l’ascolano Giovanni Cucioloni su Renault Clio mostra costanza ed efficacia. Nella categoria Racing Start Plus altro giovane protagonista è il tarantino figlio d’arte Vanni Tagliente sula Seat Leon Cupra ST che cura il team di famiglia GT Racing, ma si fa incalzante l’altro pugliese di Fasano Giovanni Angelini molto incisivo appena arrivato nel tricolore su MINI. A rincorrere il podio dio gruppo anche un altro pugliese, Antonio Cardone su Peugeot 106 che di certo tra gli altri, duellerà con il siciliano Andrea Currenti e con il bresciano Omar Sertor, su auto gemelle. Sono anche qui numerosi i nomi in primo piano come il veneto Adriano Pilotto che mira alla classe 2000 con la Honda Civic, poi il bresciano Enrico Trolio u Renault Clio o Fabrizio Bommartini su Honda. Per la Racing Start RSTB, ovvero i motori turbo, il giovane calabrese della Cosenza Corse Salvatore Mondino tiene per ora stretta la vetta al volante della Seat Leon Station Wagon, anche se su auto gemella l’ascolano Davide Gabrielli è decisamente in scia, come l’altro cosentino Antonio Aquila e l’umbro Kristian Fiorucci su MINI. Il pugliese Marco Magdalone in via di rapido adattamento alla nuova Seat Leon Cupra, mentre cerca la rimonta l’altro pilota di Fasano Angelo Loconte su MINI. Tra le motorizzazioni aspirate i riflettori son certamente sul leader cosentino Paolo Scarpelli su Peugeot 106.

Classifica C.I. Supersalita dopo 2 prove: Assoluta: 1 Faggioli, p. 40; 2 Di Fulvio 12,5 e Fazzino 26; 4 Torsellini 20. Gruppo RS aspirate: 1 Scarpelli 31; 2 Pinto 24,5; Vassallo 20. RSTB: 1 Mondino 40; 2 Gabrielli D. 25; 3 Aquila 15. RS+: 1 Tagliente G. 29; 2 Angelini 20; 3 Cardone 16. RS Cup: 1 Tortora S. 37,50; 2 Savoia 25; 3 Semeraro 13. E1: 1 Tortora A. 29,5; 2 Aragona 20; Spinetti e D’Acri 15. TCR: 1 Tosini 40; 2 Picchi 22,5; 3 Crescenza 13,5. GT Cup: 1 Gabrydriver 32; 2 Parrino 25; 3 Faustinelli e Artuso 17,5. GT SCup Div. 3: 1 Gaetani 17,5; 2 Bellin 13,5; 3 Adragna 11. GT SCup Div. 2: 1 Frijo 20. GT S Cup Div. 1: 1 Peruggini 40; 2 D’Angelo 30; 3 Del Prete 23. GT3: 1 Zanardini 20; 2 Menolfi 15; Iacoangeli 10. E2SH: 1 Gramenzi 40. CN: 1 Scarafone 35; 2 Giorgio 20; Capucci 12. E2SC-SS: 1 Faggioli 40; 2 Di Fuylvio e Fazzino 26; 4 Torsellini 20. E2SC-SS Motori Moto: 1 Di Caro 40; 2 Puglisi 30; 3 Ferretti 24. Under 25: 1 Picchi 22,5; 3 Mourtaji 11; Ghirardo 10. Dame: 1 Mourtaji 43,5; 2 Cuccioloni M.C. 38; 2 Fumo 25,5. Scuderie: 1 Best Lap 112; 2 Cosenza Corse 86; 3 G.S. Gretaracing 73.

Calendario Campionato Italiano Super Salita 2026: 15 – 17 maggio 55° Trofeo Vallecamonica (BS); 29-31 maggio 67^ Coppa Selva di Fasano (BR); 12-14 giugno 75ª Trento Bondone; 26-28 giugno 65ª Coppa Paolino Teodori (AP); 10-12 luglio 61ª Rieti Terminillo (RI); 21-23 agosto 61ª Trofeo Luigi Fagioli; 11-13 settembre 71^ Coppa Nissena (CL).

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