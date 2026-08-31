Il south working è davvero un’opportunità?

La risposta dei talenti italiani in fuga verso il sud

125 mila italiani hanno scelto negli ultimi anni di tornare a lavorare nel Sud Italia.

Dietro Ogni Comunicazione, agenzia digitale creativa con sedi a Catania e Palermo, racconta perché questa scelta rappresenta una vera opportunità di cambiamento.

Settembre 2026 – Per anni il Sud Italia è stato raccontato come il luogo da cui partire per trovare opportunità professionali migliori. Eppure, negli ultimi anni, in 125 mila hanno scelto di trasferirsi dal Centro-Nord al Sud Italia. È questo il dato che emerge dalle ultime rilevazioni ISTAT sulle migrazioni interne nel biennio 2023-2024[ ISTAT]. Sebbene il Mezzogiorno registri ancora un saldo negativo complessivo, la narrazione di un Sud da abbandonare a tutti i costi viene smentita da un flusso di ritorno tutt’altro che trascurabile. Un segnale chiaro del fatto che il South Working non è scomparso.

A confermare questa traiettoria è anche la Regione Sicilia, che ha recentemente destinato 54 milioni di euro[ Regione Siciliana] per incentivare il lavoro agile da remoto, sostenendo le aziende che consentono ai propri dipendenti di lavorare dalla Sicilia. L’obiettivo è trasformare il rientro dei professionisti in un’opportunità stabile di sviluppo economico per il territorio.

Il richiamo delle radici

Tra le realtà che hanno scelto di puntare sul Mezzogiorno c’è Dietro Ogni Comunicazione, agenzia siciliana specializzata in comunicazione digitale con sedi a Catania e Palermo, che sta costruendo la propria crescita senza trasferire il baricentro operativo nel Centro-Nord Italia. Oggi, l’agenzia conta 25 professionisti, tra dipendenti e collaboratori, organizzati in quattro aree specialistiche – creatività, marketing, paid media e account -, e nei primi sei mesi del 2026 ha già superato il mezzo milione di euro di fatturato, con l’obiettivo di scollinare il milione entro la fine dell’anno.

“Il desiderio di rientrare al Sud dopo esperienze in altre città nasce da sei persone. Tornare in Sicilia non significa rinunciare alle nostre ambizioni: oggi il digitale offre opportunità che fino a pochi anni fa non esistevano. Stanno inoltre crescendo gli investimenti delle imprese locali nella comunicazione e la domanda di competenze specialistiche, consentendo a chi entra oggi in questo mercato di partecipare direttamente all’espansione di progetti ambiziosi”, commenta Silvia Russo, Project Manager di Dietro Ogni Comunicazione.

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Le criticità su cui lavorare

Uno dei principali luoghi comuni da superare riguarda proprio il rapporto tra qualità della vita e stipendi, questi ultimi ovviamente inferiori rispetto alle medie del Nord; d’altra parte, però, se si considera il costo della vita, il divario si riduce notevolmente. Inoltre, è importante considerare che il mercato è meno saturo: in città come Palermo o Catania la competizione per una posizione qualificata è spesso inferiore rispetto a quella di grandi città come Milano o Roma.

“Riconosciamo che ci sono ancora molti aspetti che limitano lo sviluppo del Sud Italia, come la distanza dai grandi eventi di settore o dai principali centri decisionali delle aziende nazionali. Tuttavia, crediamo fermamente che il nostro ecosistema, estremamente giovane, abbia molto da offrire. Per esempio, abbiamo più spazio per emergere, fare esperienza e contribuire attivamente alla crescita di un settore in continua evoluzione”, conclude Federico Nobile, Responsabile Commerciale di Dietro Ogni Comunicazione.

Il futuro del Sud dipenderà dalla capacità delle imprese di continuare a investire nell’innovazione digitale e di creare le condizioni per attrarre e trattenere sul territorio talenti e competenze che, fino a pochi anni fa, sembravano destinati a partire. Una sfida che rappresenta anche una grande opportunità per costruire un ecosistema più competitivo, capace di generare valore, occupazione qualificata e crescita sostenibile.

About Dietro Ogni Comunicazione

Dietro Ogni Comunicazione è un’agenzia siciliana nata nel 2024 con la missione di innovare il mercato pubblicitario attraverso il potere dello storytelling. Con un team di oltre 25 collaboratori e sedi a Catania e Palermo, accompagna brand e attività nella costruzione di una presenza autorevole sui social grazie a contenuti verticali, rifiutando la logica dei trend da inseguire per creare invece format che le persone scelgono di guardare. L’agenzia è cresciuta fino a collaborare con realtà nazionali e locali in settori che vanno dalla ristorazione all’edilizia, fino al beauty.

Per maggiori info: https://www.dietrognicomunicazione.com/

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