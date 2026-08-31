Lettera ringraziamento reparto nefrologia ospedale Umberto I di Enna

Prendo in prestito Pavese per dire grazie al reparto di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale Umberto I di Enna. Pavese scriveva: “Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti”.

La gratitudine che vorrei esprimere nei confronti del primario Giuseppe Restivo, dei medici Rosario Salemi, Claudio Eufrate, Thea Corriere, e per tutto il personale infermieristico e gli operatori socio sanitari (Fabio, Antonino, Marilena, le infermiere e gli infermieri tutti, scusate non ricordo i vostri cognomi) sta nel senso di quelle parole.

Sono andata via tanti anni fa dalla Sicilia e non ho mai sentito il senso di attaccamento a questa terra. Mai, almeno fino a quando non ho incontrato, durante il ricovero di mio papà, i medici, il personale infermieristico e gli operatori socio sanitari del reparto di nefrologia dell’Ospedale di Enna. Tutti loro mi hanno fatto sentire orgogliosa della mia terra, la Sicilia, perché sono un esempio di eccellenza della sanità pubblica siciliana.

Advertisement

Un reparto che si prende cura dei propri pazienti, nel senso più alto del termine, facendoli sentire al sicuro. Umanizzando le cure e non facendo mai mancare professionalità, umanità e attenzioni ai malati e a noi familiari. Le loro sono cure non solo per il corpo ma anche per l’anima.

Grazie per tutto quello che avete fatto e che sono certa farete. Grazie perché oggi parto, torno a Siena dove vivo e lavoro, sapendo che lascio la cosa più preziosa che ho, mio papà, alle vostre cure.

E Grazie perché mi avete fatto riscoprire il valore della nostra terra.

A presto, con infinita stima

Marilena Zinna

Advertisement

Visite: 54