Incendi, Anci Sicilia: “Massima attenzione ai territori colpiti

Si attivino con urgenza tutte le misure necessarie”

Palermo – “Esprimiamo la nostra piena vicinanza ai sindaci e alle comunità di Ciminna, Augusta e Siracusa, duramente colpite dagli incendi delle ultime ore, così come alle amministrazioni delle province di Palermo, Messina e Ragusa, oltreché a tutti i territori della Sicilia che in questi giorni stanno affrontando situazioni di grave emergenza”. Lo dicono il presidente e il segretario generale di Anci Sicilia, Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, intervenendo sulla nuova ondata di incendi che sta interessando diverse aree dell’Isola.

“Quanto sta accadendo richiede la massima attenzione e il massimo impegno da parte delle istituzioni competenti. In molti territori le fiamme hanno messo a rischio abitazioni, attività produttive e aziende agricole, provocando danni ingenti al patrimonio ambientale e costringendo le amministrazioni comunali e le strutture di soccorso ad affrontare situazioni estremamente difficili – aggiungono, sottolineando l’urgenza “di prevenire gli incendi con l’uso costante della tecnologia, stanziando le risorse finanziarie necessarie, in collaborazione con le istituzioni territoriali”.

“Chiediamo pertanto alla Regione e al Governo nazionale di garantire ogni intervento necessario e di procedere rapidamente al riconoscimento e all’estensione delle misure emergenziali in favore di tutti i territori colpiti dagli incendi di questi giorni, compresa, laddove ne ricorrano le condizioni, la dichiarazione dello stato di emergenza, affinché i Comuni e le comunità interessate possano disporre degli strumenti e delle risorse indispensabili per fronteggiare i danni e avviare gli interventi di ripristino”.

“In queste ore – concludono Amenta e Alvano – il primo pensiero va alle persone che hanno vissuto e stanno vivendo momenti drammatici e a quanti sono impegnati sul campo: vigili del fuoco, corpo forestale, protezione civile, forze dell’ordine, volontari e amministratori locali. Ai sindaci e alle comunità colpite va la piena vicinanza di Anci Sicilia”.

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