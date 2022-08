“Voglio personalmente congratularmi con il Prof. Carlo Citter per il prestigioso riconoscimento ottenuto, con la sua elezione a presidente della Medieval Europe Research Community, che raccoglie al suo interno gran parte dei ricercatori impegnati a studiare la conoscenza archeologica del Medioevo”.

Con queste parole il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro commenta il prestigioso risultato raggiunto da Carlo Citter, professore associato di Archeologia cristiana e medievale del dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali dell’Università di Siena.

Dal 2012 la MERC aderisce alla European Association of Archaeologists, la più grande organizzazione autonoma degli archeologi europei che operano nelle diverse istituzioni, nelle libere professioni o in ricerche condotte autonomamente.

“Il prof. Citter – spiega il primo cittadino ennese – è l’artefice del protocollo stipulato tra la Città di Enna, l’Unisiena e la Soprintendenza che ha già consentito le attività di ricerca al Castello di Lombardia nel 2021 e che continuerà anche nel prossimo mese di ottobre nell’ottica di ridare alla Città di Enna il giusto posto tra le Capitali Medievali d’Europa e che rappresenta un ulteriore importante tassello nel percorso della candidatura della nostra città a capitale della cultura”.

