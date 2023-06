Il Senato ha premiato i Giovani Allievi FIC

Valeria Pizzutilo

Giovane Ambasciatore del Territorio 2023

di Antonio Iacona

Che i cuochi siano ambasciatori del territorio è stato ribadito molte volte. Ma che lo siano anche e soprattutto i giovani cuochi, questo è ancora più importante, perché racchiude il messaggio di sogni ancora da realizzare, di speranze a cui dare vita e di tanta voglia di imparare, portando sempre nel cuore e nei piatti la propria terra e le proprie tradizioni.

SenatoGiovaniAmbasciatori005Su questa scia di entusiasmo e di speranza, si è svolta il 30 maggio a Roma la consegna del Premio “Giovane Ambasciatore del territorio 2023”, su iniziativa del vicepresidente del Senato, sen. Gian Marco Centinaio, in collaborazione con la Federazione Italiana Cuochi. La conferenza stampa, infatti, condotta dalla giornalista Rai Manuela Moreno, si è svolta nella Sala Caduti di Nassirya a Palazzo Madama, alla presenza, oltre che del vicepresidente Centinaio, del presidente nazionale FIC, Rocco Cristiano Pozzulo, del segretario generale FIC, Salvatore Bruno, del responsabile Media & Public Affairs, Alessandro Circiello, del responsabile Compartimento Giovani, Ermando Paglione, e di altri dirigenti nazionali FIC.

Ad essere premiati sono stati quegli allievi delle III, IV e V classi provenienti da tutte le regioni d’Italia che hanno partecipato alla finale nazionale del Trofeo “Miglior Allievo degli Istituti Alberghieri”, svoltasi il 19 febbraio scorso a Rimini, durante la VII edizione dei Campionati della Cucina Italiana, promossi e organizzati da Federcuochi. Ragazzi pieni di grinta, determinazione, con tanta voglia di imparare e di mettere in pratica quanto già conoscono, tutti appartenenti al corso di enogastronomia indirizzo cucina, che avevano superato dunque le selezioni regionali e hanno rappresentato ciascuno il proprio territorio in finale, con la realizzazione di un piatto Starter.

SenatoGiovaniAmbasciatori004bis“Oggi ho avuto il piacere di premiare ragazze e ragazzi giovanissimi, già ottimi cuochi, ma soprattutto con le idee ben chiare – ha detto il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio. – Mi hanno colpito la loro maturità e la consapevolezza della fatica che dovranno affrontare pur di eccellere nella professione che hanno scelto. Questi ragazzi hanno il diritto e il dovere di coltivare le loro ambizioni, personali e professionali. Chi ha le competenze, la passione, la disponibilità a fare sacrifici deve essere incoraggiato e premiato. Ne hanno bisogno loro e ne ha bisogno il Paese, per continuare a crescere e ad affermare la cucina italiana in tutto il mondo”.

L’incontro, inoltre, è stato anche occasione di confronto su alcune tematiche molto importanti, che sta portando avanti la Federcuochi con il supporto delle Istituzioni, a cominciare dalla figura del Cuoco certificato. È stata anche ribadita l’importanza del settore alberghiero come sbocco professionale per le giovani generazioni, di cui l’Italia tutta necessita, con il comparto turistico fondamentale per l’economia del Paese.

Ed eccoli, infine, tutti i giovani premiati, con le rispettive medaglie conquistate alla finale, e che dal 30 maggio ufficialmente sono i “Giovani Ambasciatori del territorio 2023”.

Abruzzo Fabrizio Tucci ARGENTO

Basilicata Felice Sibilia BRONZO

Campania Marco Bertolini BRONZO

Emilia Romagna Francesco Orsi ORO 1° assoluto

Friuli Venezia Giulia Cristian Derosa ORO 3° assoluto

Lazio Matteo Lombardi BRONZO

Lombardia Martina Muja BRONZO

Marche Denise Ambrosi ARGENTO

Piemonte Vittoria Grimaldi ARGENTO

Puglia Luigi Antonio Fornaio BRONZO

Sicilia Giuseppe Schimmenti BRONZO

Toscana Giuseppe Saporito ARGENTO

Trentino Alto Adige Andrea Notari ARGENTO

Umbria Mattia Ciccarelli BRONZO

Valle d’Aosta Julian Mella ORO 2° assoluto

Veneto Mattia Mason BRONZO

Visite: 73