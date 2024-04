Il Prefetto di Enna, Dr.ssa Maria Carolina Ippolito, nella mattinata di lunedì 22 aprile, ha incontrato e conosciuto presso la sede del Palazzo di Governo il nostro Comitato Locale IPA PIAZZA ARMERINA, incontrando il Direttivo Locale rappresentato dal Presidente Antonino Guagliardo, Vice-segretario Agostino Tucci, Vice-tesoriere Marco Fragetta ed il socio Gaetano Petrizzo.

L’occasione ha consentito di far conoscere al Prefetto gli obiettivi, scopi, finalità della nostra associazione IPA (International Police Association) esponendo, seppur brevemente, le principali tematiche di interesse e condivisione che accomuna tutti i soci IPA, sia a livello nazionale che internazionale.

Il Prefetto di Enna, Dr.ssa Maria Carolina Ippolito, congratulandosi per gli ideali della nostra Associazione di Polizia, ha confermato la propria disponibilità ad ogni utile azione di sinergico raccordo in ordine alle questioni di rilievo per la collettività, soprattutto in materia di legalità e trasparenza e si è sentita onorata dell’invito consegnato nell’occasione per la giornata formativa “Dalla radicalizzazione eversiva alla prevenzione”, organizzato dalla Delegazione IPA Sicilia che si terrà il prossimo 10 maggio ad Enna.

