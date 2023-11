Lunedì 13 novembre 2023 dalle ore 9:30 alle 18:00, si terrà un incontro/dibattito promosso e organizzato dall’Istituto Gramsci Siciliano sul tema

Il Ponte “sospeso” sullo Stretto: realtà o utopia?

L’iniziativa si svolgerà presso lo “Spazio Mediterraneo” di Legambiente Sicilia

Cantieri culturali alla Zisa – ex Officine Ducrot (via Paolo Gili 4 – Palermo)

(locandina in allegato)

IL PROGRAMMA

I SESSIONE ore 9:30-13

Salvatore Nicosia Presidente dell’Istituto Gramsci Siciliano

Università di Palermo

Indirizzo di saluto e presentazione dell’incontro

Saluti di:

Aldo Bertuglia Vicepresidente Ordine degli Ingegneri di Palermo

Tommaso Castronovo Legambiente Sicilia

Santi Rizzo Università di Palermo

Il Progetto Definitivo 2011 del Ponte di Messina: evoluzione del progetto, criticità e riflessioni

Michele Figurelli Istituto Gramsci Siciliano

Quale Ponte tra Scienza e Politica?

Francesco Russo Università Mediterranea di Reggio Calabria

L’attraversamento dello Stretto di Messina: Piano Economico-finanziario e Sistema dei trasporti in Sicilia e Calabria

Mario de Miranda Studio DE MIRANDA Associati

Ingegneria Strutturale – Milano

Una soluzione realistica e possibile per l’attraversamento dello Stretto di Messina: il Ponte a tre Luci

ore 13-14

DIBATTITO

II SESSIONE ore 15-17

Federico M. Mazzolani Università di Napoli “Federico II”

L’attraversamento dello Stretto di Messina: un’alternativa alla soluzione ufficiale

Cesare Ajroldi Università di Palermo

Su alcune ipotesi relative alle questioni ambientali e urbanistiche

Guido Corso Università di Palermo

Il Ponte sullo Stretto: il problema del Contratto

Federico M. Butera Politecnico di Milano

Un Ponte destinato ad essere inutile?

ore 17-18

DIBATTITO FINALE E CONCLUSIONI

