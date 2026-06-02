Il piacentinu Ennese DOP in Romania:eccellenza provinciale in giro per l’Europa

Il Piacentinu Ennese DOP continua a rappresentare una delle eccellenze agroalimentari più identitarie della Sicilia, portando il nome della provincia di Enna oltre i confini italiani e nei mercati europei, inclusa la Romania. Questo pecorino ovino a pasta pressata si distingue per l’aggiunta di zafferano e grani di pepe nero, elementi che gli conferiscono il caratteristico colore giallo intenso e un profilo aromatico unico.

La sua produzione è strettamente legata al territorio ennese: il latte proviene esclusivamente da pecore delle razze siciliane Comisana, Pinzirita e Valle del Belìce allevate nell’area di produzione. La Denominazione di Origine Protetta tutela un sapere caseario tramandato da generazioni e riconosciuto dall’Unione Europea dal 2011.

Il ruolo del Consorzio di Tutela del Piacentinu Ennese DOP è centrale nella promozione del prodotto attraverso eventi, iniziative commerciali e attività di valorizzazione all’estero. L’obiettivo è consolidare la presenza del formaggio nei circuiti gastronomici europei e rafforzare l’immagine della provincia di Enna come territorio di eccellenze agroalimentari.

Non a caso il Piacentinu Ennese DOP è entrato nella storia delle Indicazioni Geografiche europee come il millesimo prodotto alimentare registrato dall’Unione Europea, un riconoscimento simbolico che ne ha aumentato la visibilità internazionale.

In Romania, come in altri Paesi dell’Europa orientale, la diffusione di prodotti DOP italiani rappresenta un’opportunità per far conoscere tradizioni, cultura e qualità produttiva siciliana, trasformando il Piacentinu Ennese DOP in un vero ambasciatore del territorio ennese nel panorama gastronomico europeo.

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