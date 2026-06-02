IL BORGO SAN GIACOMO SFILA AL PALIO DEI NORMANNI 2026! 🏰⚔️

La storia continua a camminare con noi.

Il Borgo San Giacomo di Piazza Armerina, custode e promotore del Cammino di San Giacomo in Sicilia, parteciperà alla 71ª edizione del Palio dei Normanni con un proprio gruppo storico di Borgatari.

Un appuntamento che assume un significato speciale perché unisce due grandi tradizioni della Sicilia medievale: la memoria delle imprese del Conte Ruggero d’Altavilla, celebrate dal Palio dei Normanni, e la devozione a San Giacomo, che secondo la tradizione apparve al Conte Ruggero nella battaglia di Caltagirone, favorendone la vittoria e dando origine alla costruzione della prima chiesa dedicata a San Giacomo in Sicilia.

Per rappresentare il Borgo San Giacomo nella grande sfilata storica stiamo selezionando giovani, appassionati e volontari che desiderano vivere da protagonisti questa straordinaria esperienza, entrando a far parte del nostro plotone composto da:

👑 Dame

⚔️ Cavalieri

🛡️ Borgatari

🌟 Paggetti

Partecipare significa indossare la storia, condividere valori di comunità e contribuire alla valorizzazione del patrimonio culturale e identitario della nostra città.

È previsto un piccolo rimborso spese per tutti i partecipanti.

📲 Per informazioni e adesioni:

WhatsApp: 3664476915

📧 E-mail: camminosangiacomosicilia@gmail.com

Vi aspettiamo per portare insieme i colori, la storia e lo spirito del Borgo San Giacomo lungo le vie di Piazza Armerina, nel cuore del Palio dei Normanni 2026!

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