“Il Piacentinu Ennese DOP alla XIV edizione di Cheese a Bra: l’eccellenza siciliana conquista il mondo

La città di Bra, situata nel cuore del Piemonte, è stata di nuovo il palcoscenico dell’evento enogastronomico più atteso dell’anno, Cheese. Quest’anno, uno dei formaggi italiani più rinomati, il Piacentinu Ennese DOP, che ha svolto un ruolo di primo piano in questa vetrina internazionale dei latticini, dimostrando il suo valore e la sua eccellenza al mondo intero.

Il Consorzio di Tutela del Piacentinu Ennese DOP, assieme al Consorzio di Tutela della Vastedda del Belice DOP e al Consorzio di Tutela del Pecorino Siciliano DOP hanno fatto la loro presenza alla XIV edizione di Cheese, dove hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con migliaia di altri formaggi provenienti da tutto il globo.

Il Piacentinu Ennese DOP, formaggio di pecora a pasta dura, noto per la sua tipica colorazione gialla dovuta allo Zafferano, coltivato, raccolto e lavorato nei comuni registrati all’interno del disciplinare di produzione è un vero gioiello dell’enogastronomia nazionale.

La delegazione del Consorzio di Tutela del Piacentinu Ennese DOP, guidata dal Presidente Pietro Di Venti, da Angelo Gagliano del Caseifico Il Cavalcatore e dal Direttore Dott. Raffaele Sarda ha portato l’autenticità e la tradizione del Piacentinu Ennese DOP a Cheese. Questo evento non è stato solo un’occasione per presentare il formaggio, ma anche per mettere in luce l’impegno costante del Consorzio nella sua tutela, promozione e diffusione a livello internazionale.

Il Cheese di Bra è una celebrazione della diversità dei formaggi e dell’amore per le produzioni casearie di qualità. Ogni edizione di questo evento organizzato dal movimento Slow Food attrae produttori, esperti e appassionati di formaggi provenienti da tutto il mondo. Ed è proprio in questo contesto stimolante che il Piacentinu Ennese DOP ha brillato, ricevendo le congratulazioni del Fondatore di Slow Food, Carlo Petrini, sulle produzioni siciliane di eccellenze rappresentate al Cheese di Bra, Piacentinu Ennese DOP, Vastedda del Belice DOP e Pecorino Siciliano DOP.

Il Consorzio di Tutela del Piacentinu Ennese DOP, assieme a quello della Vastedda del Belice DOP e del Pecorino Siciliano DOP, hanno offerto ai visitatori degustazioni guidate, durante le quali è stato possibile scoprire le complesse sfumature di sapore di questi pecorini di eccellenza siciliana, così come i segreti della loro produzione artigianale. I laboratori sensoriali hanno permesso ai partecipanti di immergersi completamente nell’esperienza dei formaggi siciliani DOP.

La presenza dei 3 DOP a Cheese, ha contribuito a consolidare la loro reputazione come i formaggi più distintivi e prelibati d’Italia. I Consorzi, con il supporto del Presidente Pietro Di Venti, Angelo Gagliano del Caseifico Il Cavalcatore e del Direttore Dott. Raffaele Sarda del Consorzio di Tutela del PIacentinu Ennese DOP, Calogero Cangemi del Consorzio di Tutela della Vastedda del Belice DOP e Lino Palazzolo del Consorzio di Tutela del Pecorino Siciliano DOP hanno dimostrato con orgoglio che i nostri Formaggi hanno un posto di rilievo sulla scena internazionale dell’enogastronomia.

Il tutto è stato diretto dal Prof. Massimo Todaro, Presidente dell’Associazione DOS Sicilia.

In conclusione, la XIV edizione di Cheese a Bra ha confermato il ruolo fondamentale del Piacentinu Ennese DOP nella promozione delle eccellenze italiane e nella valorizzazione delle tradizioni gastronomiche regionali, dimostrando che la Sicilia ha molto da offrire al mondo quando si tratta di formaggio di alta qualità.”

Visite: 140