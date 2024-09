l Partito Democratico della città di Enna condanna la gestione della gravissima crisi idrica da parte delle forze di politiche che governano il nostro territorio ed esprime la propria solidarietà e la massima vicinanza ai cittadini che stanno vivendo un momento di profonda preoccupazione e serio disagio. Quello che avevamo preventivato alla fine è successo: la siccità e la desertificazione del nostro territorio dopo aver devastato e distrutto l’agricoltura siciliana, adesso sta minacciando la serenità delle nostre comunità. L’acqua scarseggia, gli invasi sono vuoti e il razionamento diventa l’orizzonte senza prospettive di un territorio agonizzante. Assistiamo, con stupore, alle surreali prese di posizioni da parte chi ha le leve del potere nei palazzi: un modo, fin troppo comodo, per non assumersi le responsabilità di una gestione assolutamente fallimentare dell’emergenza idrica, dinnanzi ad invasi vuoti e a precipitazioni del tutto insufficienti. Negli ultimi anni e, soprattutto, sin dai primi mesi dell’anno abbiamo sollecitato i governi di Palermo e Roma ( tramite i nostri rappresentanti) a prendere provvedimenti urgenti, prendendo atto dello stato di calamità incombente, ed adesso il tempo scarseggia, così come le risposte alla cittadinanza. Bisognava operare e per tempo, scavando pozzi, ristrutturando la rete idrica e attivando anzitempo i dissalatori. Si consenta una domanda: l’On. Eliana Longi e sindaco Maurizio Dipietro, volete dirci che giudizio avete del governo regionale e nazionale rispetto al disastro che stiamo vivendo? E, soprattutto, come avete operato e come volete operare per rendere più lieve possibile il disaggio idrico ai loro cittadini? La politica, la vostra politica, e i vostri alleati palermitani e romani che hanno fatto finora? Contestualmente in Sicilia ci sono Sindaci che stanno cercando di risolvere l’emergenza idrica con la ricerca e l’apertura immediata di pozzi nel più breve tempo possibile. Auspichiamo che il dibattito politico si indirizzi finalmente nel trovare soluzioni e non “facili” consensi vista la gravità della situazione. Come Partito Democratico siamo e saremo sempre disponibili a dare tutto il nostro contributo per il bene della nostra comunità.

Giuseppe Seminara

